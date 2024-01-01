Где запрещено ставить газовую плиту на кухне?

Газовая плита является источником потенциальной опасности из-за горючести газа и его теплового воздействия на окружающие поверхности или предметы. Соответственно, существуют определенные правила его размещения – если их нарушить, то можно создать потенциально опасную ситуацию. А так как по закону владелец газового оборудования обязан обеспечивать его безопасность, то знание этих требований поможет избежать рисков и заодно штрафов со стороны контролирующих органов.

Требования к помещению

Согласно принятому в 2019 году СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» газовые плиты могут устанавливаться в помещениях, соответствующих следующим требованиям:

Наличие с искусственной и естественной вентиляции - окна с форточкой и вытяжным каналом;

Наличие между полом и дверью зазора площадью не менее 0,02 м² для притока воздуха;

Наличие входной двери, открывающейся наружу, для упрощенного покидания помещения при пожаре;

Высота помещения - не менее 2,2 метров.

Количество конфорок в газовой плите подбирается в соответствии с объемом помещения:

от 8 м³ — с двумя горелками;

от 12 м³ — с тремя горелками;

от 15 м³ — с четырьмя горелками.

Более подробные требования к кухне, в которой планируется устанавливать газовую плиту, указаны в указанном списке правил.

Где нельзя на кухне размещать газовую плиту?

На кухне существует несколько мест, в которых категорически нельзя располагать газовую плиту из-за повышенного риска.

У холодильника. Даже абсолютно исправная газовая плита во время работы – это источник теплового излучения. Хотя камеры холодильника теплоизолированы от окружающей среды, дополнительный нагрев их стенок снаружи приведет к повышению температуры внутри. В итоге холодильник или будет постоянно работать на полную мощность, что приведет к быстрому износу его конструкции, либо не сможет обеспечивать нужный температурный режим в камерах, что приведет к порче продуктов. Также капли жира, летящие от плиты, и тепловое воздействие могут повредить лакокрасочное покрытие внешних стенок и пластиковые детали.

Около мойки. В этом случае опасность представляют капли воды от водяной струи из- под крана. Они могут попасть на конфорку и затушить пламя – в результате газ будет незаметно заполнять кухню. При его высокой концентрации образуется газовоздушная смесь, которая способна воспламениться из-за небольшой искры. Чтобы этого не произошло, лучше располагать плиту на расстоянии не менее 50 см от мойки и/или использовать модель с газ-контролем, который автоматически перекрывает подачу газа при затухании пламени.

Около окна. Расположение газовой плиты в непосредственной близости от окна опасно по двум причинам. Во-первых, малейшее дуновение ветра из него может затушить пламя конфорок, из-за чего в помещение будет поступать горючий газ, что чревато его воспламенением. Во-вторых, занавески или шторы на окне могут случайно попасть в пламя или поток горячего воздуха от конфорок, что приведет к их возгоранию. Чтобы этого не произошло, плиту лучше располагать на расстоянии не менее 50-60 см от окна.

Под микроволновой печью. Часто над газовой плитой домовладельцы устанавливают микроволновки. Это экономит место на кухне, но поток горячего воздуха от конфорок способен повредить металлический корпус, пластиковые детали или электронную начинку печки. В идеале над газовой плитой не должно быть ничего, кроме исправно работающей вытяжки.

Знание этих простых требований и ограничений – залог безопасного использования газовой плиты. Чтобы максимально оградить себя от рисков, доверьте монтаж этого оборудования профессионалам. А быстро найти их вы можете на сайте Gasworkers – у нас зарегистрированы только сертифицированные специалисты, допущенные к выполнению работ по установке газового оборудования.