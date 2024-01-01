Проверка газового оборудования в квартире: что важно знать

Газ – наиболее распространенный источник тепла в городских квартирах и частных жилых домах. Он дешев и эффективен, но в то же время и опасен. Даже малейшая утечка способна вызвать такие неприятные последствия, как отравления или возгорание. Кроме того, даже сгорая штатно, газ образует токсичные продукты, которые при скоплении в помещении могут вызвать отравление. Поэтому установленное газовое оборудование подлежит обязательной проверке на соответствие нормам.

Кем и как часто должна проводиться проверка?

Обследование газового оборудования регламентируется постановлением Правительства РФ №410. В пункте 43 этого документа указано, что проверка должна осуществляться сертифицированной газовой службой или мастером минимум раз в год – как в городских квартирах, так и в частных домовладениях.

Что подлежит проверке?

В ходе проверки газового оборудования мастер обследует целостность и герметичность следующих элементов:

Трубопровода, по которому подается газ;

Газоиспользующего оборудования (например, котлов, плит и колонок);

Газовых счетчиков;

Запорной арматуры (вентилей, клапанов и т. д.).

В ходе процедуры газовый мастер проверяет герметичность соединений и уплотнителей путем обмыливания (наличие пузырьков показывает утечку) или газонализатора. Также проверяется наличие и соответствие нормам дымоходов и системы вентиляции для отвода продуктов сгорания. После проверки мастер инструктирует владельца дома или квартиры по правильному использованию и обслуживанию газового оборудования. Если обследование показало неисправность или несоответствие нормам, он должен внести их в акт проверки. На основании этого документа газоснабжение дома или квартиры может быть отключено до устранения неисправности.

Нужно ли платить за проверку газового оборудования?

Внутриквартирное или внутридомовое газовое оборудование является собственностью владельца помещения, и именно он должен следить за исправность ВКГО. Проверка проводится на платной основе, оплата осуществляется единовременно или постепенно до следующей плановой процедуры по квитанции, выписанной газовой службой.

Средняя стоимость проверки в квартирах, где установлена только одна газовая плита, составляет примерно 500 р. Если потребителей газа больше, минимальная сумма достигает 1000 р. Чем больше газоиспользующего оборудования установлено, тем больше стоимость работ.

Можно ли не открывать дверь газовой службе?

Если владелец помещения пользуется зарегистрированным оборудованием, он обязан заключить договор на его обслуживание с газовой службой. Соответственно, при наличии такого соглашения процедура становится обязательной, и собственник должен впускать мастера в любое время.

Отказ впускать представителя газовой службы по статье 9.23 КоАП РФ наказывается административным штрафом в размере от 1000 до 30 000 р и отключением квартиры или дома от газоснабжения.

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