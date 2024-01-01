Штрафы за газ: какие бывают и как их избежать?

Газ в доме или квартире воспринимается уже как что-то само собой разумеющееся, привычное благо цивилизации. Поэтому мы часто забываем, что это, с одной стороны, природный ресурс, добыча и транспортировка которого требует определенных затрат, с другой – источник повышенной опасности из-за способности голубого топлива легко воспламеняться. Поэтому сфера газоснабжения строго регламентируется законодательством, из-за чего некоторые действия (или бездействие) потребителей газа могут повлечь наказание. Рассмотрим, каким оно бывает, и что нужно сделать, чтобы его избежать.

Наказания за финансовые нарушения

Они накладываются за некорректный учет и/или неоплату потребления газового топлива. К таким штрафам относятся следующие:

Самовольное подключение. К этому правонарушению относятся несанкционированное подключение дома к газовой магистрали, а также самостоятельный (то есть без одобрения контролирующих органов) монтаж или замена оборудования, перенос труб. Самовольное повторное подключение к магистрали после перекрытия доступа (например, за неуплату) тоже считается данным правонарушением. По статье 7.19 КоАП РФ за такие действия наказываются:

Физлица – штрафом 10-15 тысяч ₽ (повторно – 15-30 тысяч ₽);

Должностные лица – штрафом 35-80 тысяч ₽ или отстранением на срок 1-2 года (повторно – штрафом 80-200 тысяч ₽ и отстранением на срок 2-3 года);

Юрлица – штрафом 100-200 тысяч ₽ (повторно – 200-300 тысяч ₽).

Повторное подключение к магистрали регламентируется статей 215.3 уже УК и влечет штраф до 80 000 ₽ или заключение на срок до 2 лет. Если при этом была повреждена газовая магистраль, штраф может увеличиться до 500 000 ₽.

Кража газа. Под ней подразумевается использование топлива без его учета и, соответственно, оплаты. Она может осуществляться путем несанкционированного подсоединения к газовой магистрали, воздействия на работу счетчика или предоставления его некорректных показаний, а также частичной или полной неоплатой израсходованного газа. В любом случае, это нарушение по статье 158.3 УК наказывается:

штрафом в 100-500 тысяч ₽ или заключением до 6 лет со штрафом до 80 тысяч ₽ (при ущербе свыше 250 тысяч р);

заключением до 10 лет со штрафом до 1 миллиона ₽, если кража была в особо крупном размере (на сумму свыше 1 миллиона ₽).

Наказания за нарушение безопасности

Эта категория нарушений связана с умышленными или неумышленными действиями (бездействием) в отношении газового оборудования, которое повышают риск пожара или отравления.

Нарушение сроков техобслуживания. ТО газового оборудования, установленного непосредственно в квартире или частном доме, должно осуществляться их собственниками. Обслуживание общего ГО в многоквартирном доме является ответственностью управляющих компаний или ТСЖ. Несмотря на то, что непосредственно сами работы выполняются только сертифицированным специалистом, на указанные лица накладывается обязанность своевременно организовать техобслуживание – то есть заключить договор ТО, позвонить газовой компании или мастеру, когда пришло время его проводить, обеспечить доступ к оборудованию и т. д. Нарушение сроков техобслуживания по статье 9.23 КоАП РФ грозит штрафом:

1-2 тысячи ₽ – для физлиц;

5-20 тысяч ₽ – для должностных лиц;

40-100 тысяч ₽ – для организаций.

В эту же категорию можно отнести и уклонение (отказ) от заключения договора на ТО газового оборудования. По сути, оно означает, что выполнять техобслуживание ГО в срок владелец не собирается. Наказание при первом нарушении аналогичное.

Недопуск газовой службы к оборудованию. Правонарушением это считается только в том случае, если владелец ГО был заранее уведомлен газовой службой о проведении плановой или внеплановой проверки по телефону или в письменном извещении. Если нарушение все же произошло, то по статье 9.23 КоАП РФ оно влечет штрафы:

1-2 тысячи ₽ – для физлиц;

5-20 тысячами ₽ – для должностных лиц;

40-100 тысяч ₽ – для организаций.

Уклонение или отказ от замены неисправного ГО. Закон накладывает на владельца ГО обязанность поддерживать его в исправном состоянии и обеспечивать замену при обнаружении неисправностей. Нарушение этого требования грозит штрафами:

1-2 тысячи ₽ для физлиц;

5-20 тысяч ₽ для должностных лиц;

40-100 тысяч ₽ для юрлиц.

Неисправность ГО определяет представитель газовой службы в ходе плановой или неплановой поверки. По закону, если приборы признаны специалистом исправными, но истек срок их службы, установленный производителем, то пользоваться ими можно и дальше, но поверку придется проводить ежегодно.

Повторные нарушения. Если указанные нарушения были допущены владельцем газового оборудования еще раз, наказание за них увеличивается:

до 2-5 тысяч ₽ для физлиц;

до 10-40 тысяч ₽ или дисквалификации на срок 1-3 года для должностных лиц;

до 100-400 тысяч ₽ или временной остановки работы на срок до 90 суток для организаций.

Нужно учитывать, что ответственность за повторное нарушение не отменяет таковой за ранее допущенное.

Аварии по вине владельца ГО. Если из-за допущенных им нарушений безопасности эксплуатации газового оборудования случилась авария или был нанесен ущерб имуществу и здоровью людей, то штрафы существенно возрастают:

До 10-30 тысяч ₽ для физлиц;

До 50-100 тысяч ₽ для должностных лиц;

До 100-400 тысяч ₽ для юрлиц.

Помимо этих штрафов, виновнику аварийной ситуации придется также компенсировать ущерб, нанесенный пострадавшим людям. А в этом случае суммы могут достигать миллионов рублей.

Чтобы избежать наказания, а также обезопасить себя и окружающих, необходимо выполнять в срок все предписания, связанные с установкой и эксплуатацией газового оборудования. А заказать поверку, ТО и ремонт у сертифицированного специалиста вы можете, зарегистрировавшись на сайте Gasworkers и оставив онлайн-заявку.