В чем разница между ТО ВДГО и техобслуживанием раз в год?

Каждый владелец бытового газового оборудования хотя бы раз слышал аббревиатуру ТО ВДГО, которая расшифровывается как «техническое обслуживание газового оборудования». Однако, далеко не все знают, как и когда оно проводится, и чем отличается от другой похожей услуги (ежегодного технического обслуживания). О разнице между двумя этими услугами и пойдет речь в данной статье.

Что такое ТО ВДГО?

Сначала необходимо разобраться с тем, что означает термин «внутридомовое газовое оборудование». ВДГО может относиться как к частному, так и к многоквартирному дому. В первом случае под ним подразумевается оборудование, находящееся в пределах земельного участка:

• Газовые трубопроводы, а также установленные на них технические устройства – например, запорные краны, вентили и т. д.;

• Газоиспользующее оборудование – газовые плиты, котлы, водонагревательные колонки и т. д.;

• Приборы учета расхода газового топлива и устройства, контролирующие загазованность помещения.

В многоквартирном доме под ВДГО подразумевается общее имущество, расположенное внутри дома, но за пределами квартир. А то, что находится в квартирах, называется внутриквартирным газовым оборудованием (ВКГО). К нему относятся:

• газовые трубопроводы, проведенные от запорного крана, размещенного на ответвлениях к ВКГО, до газового оборудования в квартире;

• само газовое оборудование – плита, котел, водонагревательная колонка, бойлер и т. д.;

• устройства на газовых трубопроводах, в том числе отключающие, регулирующие и предохранительные;

• средства контроля загазованности, а также индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета расхода газового топлива.

Техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) – это комплексная услуга, задача которой состоит в поддержании работоспособности ГО, профилактике и оперативном устранении неисправностей и аварийных ситуаций. В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410., его необходимо проводить минимум 1 раз в год. ТО ВДГО/ВКГО включает осуществление следующих мероприятий:

• техобслуживание и ремонт ВДГО и (или) ВКГО – по договору с владельцем оборудования эти работы осуществляет специализированная компания или мастер, имеющие лицензию на их проведение;

• аварийно-диспетчерское обеспечение – производит газораспределительная организация, которая при выявлении неисправностей устраняет их в срочном порядке;

• диагностику ВДГО и (или) ВКГО – также осуществляет специализированная организация или сертифицированный мастер, но с периодичностью 1 раз в 5 лет, если иное не предусмотрено производителем газового оборудования в технической спецификации;

• замена оборудования – также проводится сертифицированной организацией (мастером) в рамках соглашения на ТО и ремонт ВДГО/ВКГО.

Оплата работ по ТО, замене, ремонту внутридомового/внутриквартирного газового оборудования производится владельцем ГО в соответствии с размером, установленным в договоре со специализированной организацией (мастером).

Что такое техобслуживание раз в год?

Ежегодное обслуживание зданий и сооружений – это тоже комплексное мероприятие, направленное на обеспечение комфорта и безопасности жильцов и/или работников объекта (жилого, производственного, административного или иного здания). Оно включает:

• осмотр различных систем и устройств здания – например, вентиляции, отопления, горячего и холодного водоснабжения, охранной и/или пожарной сигнализации и т. д.;

• диагностику и устранение выявленных неисправностей путем ремонта и/или замены неисправного оборудования;

• подготовку зданий к сезонной эксплуатации – например, замену гидроизоляционного покрытия кровли, проверку системы отопления;

• проверку и настройку оборудования, включенного в состав инженерных коммуникаций (водопроводов, канализации, электрических кабелей и т. д.).

Техобслуживание зданий может проводиться и во внеочередном порядке – например, после стихийного бедствия. Кроме того, для каждого типа систем вводится своя очередность ТО. Например, водопровод и канализация обслуживаются раз в 1 год, системы кондиционирования и вентиляции – 1 раз в квартал, электросети – раз в полгода и т. д. Главным же отличием такого ТО от техобслуживания газового оборудования является возможность проведения как с помощью специализированных организаций, так и своими силами. Правда, во втором случае потребуется самостоятельно приобрести соответствующий инструментарий, средства защиты, спецодежду, а также нанять штат специализированных сотрудников, если речь идет о производственном, общественном, административном объекте.

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