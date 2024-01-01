Как проводится ремонт газовых колонок

Как и в любом другом оборудовании, в газовых колонках со временем возникают неисправности. С учетом того, что в них циркулирует легковоспламеняющийся газ, поломка может привести к опасным последствиям – от отравления жильцов до пожара. Онлайн-сервис Gasworkers предлагает возможность быстро найти мастера для ремонта газовых колонок в Москве. Мы располагаем обширной и постоянно пополняемой базой исполнителей, имеющих допуск к проведению подобных работ, а также удобные инструменты взаимодействия с ними.

Почему ломаются газовые колонки?

Любая газовая колонка представляет собой водонагревательный прибор, в котором циркулирующая по отдельному контуру вода нагревается пламенем горелки, газ в которую подается через другой контур. Работа этого оборудования регулируется либо автоматически с помощью цифрового модуля по заданной пользователем программе, либо с помощью механических ручек управления. Соответственно, в колонке могут возникнуть следующие неисправности:

Нарушается циркуляция воды из-за разрушения или засорения водяного контура вследствие его коррозии, механического повреждения и т. д. – как следствие, протекает теплоноситель, ухудшается нагрев;

Горелка засоряется копотью от сгорания газа, пылью – перестает поступать газ, колонка не греет воду;

Нарушается герметичность газового контура из-за химической коррозии, естественного износа уплотнительных элементов – возникает утечка газа, чреватая отравлением и пожаром

Засоряется дымоход колонки продуктами сгорания газа и другими загрязнениями – ухудшается отток углекислого и угарного газа из помещения, возникает риск отравления;

Выходят из строя термопара, электрический запальник, датчики и другие органы управления из-за скопления нагара, коротких замыканий в сети питания и т. д. – колонка начинает неэффективно греть воду или вообще перестает зажигаться.

Как происходит ремонт газовой колонки?

Работы по восстановлению любой газовой колонки начинаются с диагностики. Для выявления точной причины неисправности мастер определяет ее характер и локализацию, используя специальные приборы и инструменты. В зависимости от того, что вызвало поломку, выполняются дальнейшие ремонтные работы:

Чистка радиатора, дымохода, термодатчика, запала и других элементов от осевшего нагара, пыли и других загрязнений;

Пайка радиатора при нарушении его герметичности из-за отложений накипи на штоке водопроводной арматуры, внутри канала и т. д.;

Замена неисправных датчиков температуры и тяги, блоков цифрового управления, пьезозажигательных элементов и другого электрического оборудования;

Замена мембраны, автоматически выталкивающей шток газовой горелки при подаче воды в колонку.

Продолжительность ремонта газовой колонки на дому зависит от ее типа и модели, характера и сложности поломки. Как правило, квалифицированный мастер устраняет любую неисправность в течение не более 1 рабочего дня. На нашем сервисе по обслуживанию газового оборудования вы можете быстро найти опытных специалистов, обладающих всеми необходимыми навыками для выполнения ремонтных работ.