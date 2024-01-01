Даже самые простые газовые колонки с учетом их монтажа и обслуживания стоят весьма приличную сумму. Поэтому у их владельцев возникает естественный вопрос – сколько прослужит это оборудование? В этой статье подробно разберем, что влияет на срок службы газовой колонки и как можно его продлить.

Кто определяет срок службы газовой колонки?

До 1997 года закон предписывал менять водонагреватели каждые 15 лет, независимо от марки оборудования, качества сборки, технического состояния и т. д. Затем вышло Постановление Правительства РФ №720, которое обязывает производителя самого устанавливать срок службы выпускаемого оборудования длительного пользования. Поэтому на данный момент нет единого, законодательно определенного срока службы газовых колонок.

На практике специалисты сходятся во мнении, что при должном уходе за газовыми водонагревателями они могут спокойно прослужить 10-15 лет. Если регулярно осуществляется техобслуживание специалистами сервисной службы, этот показатель увеличивается еще на 5-10 лет.

Также следует отличать срок службы от гарантийного периода:

первый означает время, в течение которого колонка будет фактически исправно работать при должном уходе;

под вторым подразумевается срок, в течение которого производитель берет на себя обязательства устранить неисправность при возникновении каких-либо неполадок, возникших не по вине пользователя.

Срок службы и гарантийный срок газовой колонки обязательно указывается в технической документации производителем. Именно на них должны ориентироваться и пользователи, и контролирующие органы при оценке технического состояния оборудования.

Что будет, если пользоваться колонкой после истечения срока службы?

В соответствии с Постановлением Правительства №549 за состояние газового оборудования, установленного в доме, несет его владелец. Если он проигнорировал нормативы, установленные производителем, ему грозит штраф и отключение газоснабжение до устранения неисправности – то есть, до замены, отработавшей свое колонки на новую. Если же неисправный водонагреватель стал причиной пожара, нанесшего ущерб жизни, здоровью и имуществу других людей, его владелец несет уже уголовную ответственность. Наказание за него определяется судом исходя из обстоятельств и нанесенного ущерба.

Как увеличить эксплуатационный ресурс газовой колонки?

Стоит учитывать, что производители устанавливают срок службы своих газовых колонок на основании усредненного понимания того, как ими пользуется среднестатистический покупатель. Поэтому эксплуатационный ресурс можно продлить следующими мерами:

Обратиться к профессионалам за помощью в монтаже газовой колонки, это одно из главных условий ее нормальной работы;

Соблюдать все требования и рекомендации производителя по использованию оборудования, указанные в технической документации;

Обеспечить низкий уровень влажности в помещении, где установлена колонка – это исключит повреждение ее элементов коррозией;

Регулярно проводить техобслуживание нагревателя с помощью специалистов из лицензированной газовой службы;

Регулярно очищать теплообменник от накипи с помощью специальных кислотосодержащих жидкостей;

Обеспечить высокое качество воды, установив в контур дополнительные фильтры для ее очистки от примесей;

Регулярно чистить форсунки, термодатчики и другие расположенные в камере сгорания элементы от копоти;

Следить за герметичностью соединительных элементов, своевременно заменяя их по истечению их срока службы.

В любом случае, даже самая качественная и дорогая колонка при соблюдении всех правил и рекомендации по эксплуатации и обслуживанию, когда-нибудь выйдет из строя. Это необходимо всегда учитывать, чтобы своевременно выполнить ее замену и тем самым обезопасить и себя, и окружающих от серьезных последствий.

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