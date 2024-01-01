Газовый котел не включается: основные причины

Многие современные газовые котлы управляются с помощью встроенного электронного или электромеханического модуля. Благодаря ему устройство способно работать в полностью автономном режиме – пользователю достаточно лишь выставить нужные настройки на панели управления. Но чтобы оборудование функционировало, его необходимо подключить к электросети, а его собственная электрическая схема должна быть исправной. Довольно часто случаются ситуации, когда котел не включается, то есть его индикация ничего не отображает, а сам он не реагирует на команды пользователя. У этой неисправности есть несколько основных причин – рассмотрим их подробнее.

Отсутствует питание. Котел с электронным или электромеханическим управлением подключается к сети питания с помощью шнура. Если он не включается, это может свидетельствовать о том, что ток не поступает на электронную плату. Основные причины данной неисправности отсутствие питания в доме (например, при отключении подачи электричества) и неисправность сетевого шнура. Проверить, что дело не в электронике самого котла, можно проверив его цепь с помощью вольтметра, подключенного к входным клеммам платы. Если напряжение есть – причина неисправности внешняя, а не внутренняя. Стоит удостовериться, что сетевой шнур воткнут в розетку и не имеет повреждений. Также некоторые модели котлов также имеют собственное питание от батареек – в таком случае нужно проверить, не сели ли они, и соответствует ли их мощность характеристикам оборудования.

Перегорели предохранители. Электронные и электромеханические котлы оснащаются предохранителями, которые защищают его электронную начинку от повреждения при скачках напряжения в сети. Как правило, предохранители располагаются либо на самой плате, либо перед ней в цепи питания. Если до котла проблем с подключением нет (кабель вставлен в сеть и не поврежден), то стоит проверить предохранители вольтметром в режиме «прозвона». Чтобы котел работал дальше, нужно просто заменить перегоревшие предохранители на новые. Однако, сам факт того, что они перегорели, свидетельствует о проблемах с напряжением в сети. Поэтому желательно проверить исполнительные устройства котла (насос, вентилятор, клапаны и т. д.), а также электрическую цепь его платы на короткие замыкания. Если проблема в них, то при последующих включениях предохранители снова быстро перегорят.

На плату попала вода. Электронная плата котла обычно заключена в защитный кожух, но он не дает 100-процентной защиты от этой неисправности. Вода может попасть на электрические компоненты, например, из-за скопления конденсата или нарушении целостности теплообменника. Выявить эту причину можно по характерным разводам на поверхности платы. В любом случае, влага приводит к окислению и разрушению контактов, коротким замыканиям и иным повреждениям, после которых электронику котла нужно либо ремонтировать, либо вовсе менять на новую.

Перегорел варистор или блок питания. Варистор – это переменный резистор, который в электронной плате котла выполняет роль защитного элемента и устанавливается на входе электрической цепи. При скачке напряжения он перегорает, сохраняя саму плату неповрежденной. Перегоревший варистор можно просто удалить из платы, чтобы снова сомкнуть цепь. Однако, лучше все же его заменить на новый, так как он повторных коротких замыканий никто не застрахован. Также в электронной плате котла имеется блок питания – это микросхема, управляющая подачей тока на нее. Если она повреждается, схема также не будет работать. Единственный способ устранить эту поломку – заменить БП на новый.

Не работает индикация или дисплей. У некоторых газовых котлов блок управления состоит из двух плат – основной и индикационной, которая управляет работой световых индикаторов или ЖК-дисплея. Она также может выйти из строя при попадании влаги или скачке напряжения в сети. При этом основная плата останется работоспособной – фактически, котел будет включаться, но индикаторы или дисплей этого не покажут. Кроме того, им нельзя будет нормально пользоваться. В этом случае устранить проблему можно только путем замены платы индикации.

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