Основные причины неисправностей газовых котлов

Газовые котлы – один из самых распространенных приборов автономного отопления и горячего водоснабжения в частных домах. Это объясняется доступностью и сравнительно низкой стоимостью голубого топлива, а также его высокой теплоемкостью. Однако, как и любое другое оборудование, газовые котлы периодически ломаются. Часто понимание причин и механизмов этих неисправностей позволяет вовремя их предотвратить, поэтому в этой статье расскажем о них подробнее.

Котел не запускается. Если при включении прибор вообще никак не реагирует, возможны следующие причины:

Отсутствует подача электричества из-за того, что котел не подключен к сети, выбило пробки или произошла авария на электромагистрали;

Отсутствует подача газа в прибор из-за того, что перекрыта подающая труба в доме/квартире или произошла авария на газовой магистрали;

Поломка внутренних электронных систем – в частности, платы управления или электрозапала.

Неправильная настройка термостатов (элементов защиты от перегрева), которые не дают запускаться котлу.

Если вы столкнулись с такой неисправностью, то в первую очередь проверьте подключение котла к электросети, положение крана, перекрывающего подачу газа, состояние предохранителей в системе электропитания и настройку термостатов. Если с этим все нормально – значит, проблема во внутренних компонентах нагревательного прибора, устранить которые может только мастер.

После срабатывания зажигания котел сразу отключился и не запускается. В такой ситуации вероятнее всего, что система отопления не заполнена водой или ее количества недостаточно. При запуске котла термостаты обнаружили быстрый нагрев контура и автоматически отключили его. Возможны и другие причины:

Не подключен или неисправен насос, прокачивающий воду в системе отопления;

В отопительном контуре образовались воздушные пробки – воздух нагревается быстрее и вызывает срабатывание термодатчиков;

Неисправен термостат – в этом случае его может заменить или очистить от оксидной пленки только мастер.

При возникновении этой проблемы посмотрите, работает ли насос системы отопления, достаточное ли в ней давление воды. Если образовались воздушные пробки, их нужно просто выпустить через сливной клапан.

Котел зажигается, но быстро затухает. Самая распространенная причина – недостаточная тяга в дымоходе. Она может возникнуть из-за того, что случайно сдвинута задвижка, в проход попали посторонние предметы или в нем скопилась сажа и пыль. Эти проблемы можно устранить самостоятельно. Другая причина – в неисправности электронной платы управления, с чем поможет только специалист.

Котел успешно зажегся, но батареи остались холодными. Наиболее вероятная причина этой неисправности – скопление накипи на стенках теплообменника котла. То есть прибор технически греет нормально, но тепловая энергия не доходит до теплоносителя. Решить проблему поможет специальная жидкости, содержащая кислоту. Ее нужно залить в систему отопления, и через некоторое время она растворит образовавшийся налет. Если это не помогло, то поможет только замена теплообменника на новый.

Низкое давление в системе отопления. На это укажет тот факт, что батареи не прогрелись, а стрелка манометра находится в красной зоне. Причины могут быть в том, что из системы отопления ушла вода – через протечки в трубах и радиаторах, незакрытый клапан долива воды. Также может выйти из строя сам манометр, из-за чего управляющий блок котла расценит его показания как отсутствие воды в системе и отключит нагреватель.

Мы рассмотрели наиболее распространенные неисправности водонагревательных котлов, с которыми сталкиваются владельцы домов и квартир. Лучший способ избежать их – доверить монтаж оборудования квалифицированному мастеру. Если проблема все же возникла и ее причина в самом котле, лучше также обратиться за помощью к профессионалам, чтобы окончательно не сломать нагреватель и не вызвать пожар.

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