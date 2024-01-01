Почему газовый котел не греет?

Газовый котел – ключевой элемент всей системы отопления дома. От того, насколько эффективно он работает, зависит обогрев помещения. К сожалению, даже качественный котел рано или поздно выходит из строя. Например, начинает недостаточно прогревать воду или перестает греть ее вообще. Причин такой неисправности предостаточно – рассмотрим наиболее вероятные из них.

Неправильно подобранная мощность котла. Конкретная модель котла вырабатывает тепловую энергию в рамках строго определенного диапазона. Эта энергия должна распространяться по помещению с помощью теплоносителя (воды). И здесь возможны две проблемы:

Объем теплоносителя многократно превышает вырабатываемую мощность котла – тогда он будет постоянно работать, но все равно не сможет достаточно прогревать воду.

Теплоносителя слишком мало, поэтому он всегда будет поступать в котел уже нагретым, из-за чего тот будет постоянно включаться и отключаться (тактовать).

Исправить эту проблему можно разными путями. Например, правильно настроить давление газа на входе или мощность котла (если конструкция модели это позволяет), заменить его на другую модель или перепроектировать систему отопления, добавив или убрав из нее радиаторы.

Засорившийся теплообменник. При нагревании воды, проходящей через тепловой контур котла, растворенные в ней соли кальция и магний оседают на стенках, образуя накипь. Она плохо проводит тепло, поэтому тепловая энергия от теплообменника частично не передается теплоносителю. Из-за этого даже на полной мощности котел не может нормально прогреть воду. Возможна и другая похожая ситуация, когда на теплообменнике снаружи скапливается сажа, ухудшающая его контакт с пламенем горелки. Решить эту проблему можно, почистив теплообменник от накипи или копоти, а если это не помогает – то заменить его.

Недостаточное давление. Рекомендуемое давление теплоносителя (воды) для частных домовладений – 1,5-2 атмосферы, а для многоэтажных построек – до 4 атмосфер. Если этот показатель на входе в котел ниже рекомендуемого, он просто не сможет нормально прогреть воду. Падать давление может по ряду причин:

Утечка теплоносителя из-за разгерметизации теплового контура;

Неправильный монтаж (например, неправильная врезка в водопровод) или эксплуатация оборудования;

Сбой электроснабжения, из-за которого не работает циркуляционный насос;

Неправильная работа расширительного бака, регулирующего давление;

Неправильная работа датчика давления.

Для устранения проблемы нужно сначала обязательно проверить всю систему на наличие протечек, а фильтры (включая газовый) – на засоры. Если этого не произошло, то стоит проверить настройки редуктора давления, установленного в котле, а также измерительные приборы. При дефектах расширительного бака и насоса потребуется их ремонт или полная замена.

Избежать этих проблем можно, доверив проектирование и монтаж газового оборудования профессионалам. Также обязательно нужно проводить ежегодное плановое обслуживание для профилактики возможных неисправностей, замены износившихся деталей и т. д. Разумеется, сам владелец газового оборудования также должен соблюдать все требования, предъявляемые к эксплуатации используемой модели котла. Если вы хотите быстро найти квалифицированного подрядчика для проведения этих работ, зарегистрируйтесь на нашем сервисе по обслуживанию газового оборудования и разместите свое объявление.