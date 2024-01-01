Поломка платы газового котла: причины и ремонт

Большинство современных газовых котлов работает под управлением электронной или электромеханической системы. Она контролирует режимы подачи газа, защищает оборудование от повреждений при перепадах давления в системе газоснабжения, скачках напряжения в сети питания, предотвращает возгорание при утечке газа и т. д. Однако, сама электронная плата котла или ее отдельные компоненты тоже могут выйти из строя. В этой статье рассмотрим основные причины этой поломки и способы их устранения.

Причины неисправности платы газового котла

Основными факторами, вызывающими поломки электронных плат газовых нагревателей, являются:

Скачки напряжения. В домашней сети питания поддерживается постоянное напряжение в 220 Вольт. Однако, из-за неполадок на распределительных подстанциях, обрывов линий электропередачи и других аварийных ситуаций напряжение в сети может подскочить до очень высоких отметок. Это вызывает высокую нагрузку на компоненты платы, которые просто перегорают, приводя к поломке котла.

Попадание влаги и пыли. Электронные платы в современных котлах помещены в изолирующий кожух. Однако, он не обеспечивает полной герметичности, из-за чего на компоненты электрической цепи может попасть влага, пыль и другие вещества, способные вызвать короткое замыкание. Как правило, такое воздействие проявляется заметным окислением контактов, характерными разводами на поверхности платы, сгоревшими компонентами. Если поломку вызвало небольшое количество воды, визуальных повреждений может и не быть – тогда неисправность можно обнаружить только с помощью «прозвона» каждого элементы и всей цепи омметром.

Заводской брак. Поломка электронного блока может быть и «врожденной» - например, при использовании производителем некачественных электронных компонентов или низкого качества сборки самой платы. В результате заводского брака котел может не включаться вообще или работать с перебоями. Такая проблема устраняется только заменой оборудования на исправное или возвратом денег.

Механическое повреждение. Из-за минимизации современных электронных компонентов они становятся чувствительными к механическим воздействиям. Вибрации, удары способны разрушить контактные площадки платы и корпуса электронных компонентов, приводя к разрыву электрической цепи.

Ремонт платы газового котла

В зависимости от причины, характера и степени повреждения электронной начинки газового котла ее ремонт или можно провести самостоятельно, или придется обращаться за помощью в сервисный центр.

Например, при коротком замыкании в первую очередь страдают предохранители и варистор (переменный резистор), установленные на «входе» платы. Эти устройства специально предусмотрены в конструкции для ее защиты от повреждения. Перегоревшие предохранители и варисторы можно или просто убрать, пустив ток на плату напрямую, или заменить на исправные, обезопасив электронный блок от повреждения в будущем. Также стоит установить дома стабилизатор напряжения для подключения котла – он компенсирует скачки напряжения в сети.

Если проблема заключается в повреждении платы и ее компонентов из-за попадания влаги и мусора, повреждения, как правило, более серьезные. При нарушении работы отдельных компонентов их можно перепаять, заменив на новые. Если повреждения более обширные, то придется менять всю плату у производителя или в сертифицированном сервисном центре.

Аналогично при механических повреждениях – ремонт будет заключаться в перепайке или замене электронного модуля.

Чтобы выявить и устранить неисправность платы газового котла, лучше обратиться к профессиональному мастеру. Он поможет локализовать проблему и выявить ее причину, а также проведет необходимый ремонт или посоветует хороший сервисный центр. Найти такого специалиста можно, зарегистрировавшись на сайте сервиса по обслуживанию газового оборудования Gasworkers. Мы работаем только с сертифицированными мастерами и газовыми компаниями, у которых есть допуск к проведению таких работ. Это гарантирует их своевременное, быстрое и надежное выполнение.