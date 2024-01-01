В котле гаснет пламя: восстанавливаем работу горелки

Одной из типичных неисправностей газового котла является быстрое затухание пламени после розжига горелки. Это не просто ухудшает прогрев теплоносителя и, соответственно, обогрев помещения, но и способствует тому, что топливо сжигается не полностью, вызывая образование копоти на внутренних элементах оборудования.

Почему затухает газовая горелка?

Основных причин этой неисправности всего две:

Недостаточная тяга . Обычно это происходит из-за неправильно рассчитанного диаметра дымохода или его засорения мусором, продуктами сгорания самого топлива. Зимой причина также может быть в образовании наледи на оголовке трубы.

. Обычно это происходит из-за неправильно рассчитанного диаметра дымохода или его засорения мусором, продуктами сгорания самого топлива. Зимой причина также может быть в образовании наледи на оголовке трубы. Недостаточное количество кислорода. Бывает так, что дымоход полностью соответствует характеристикам котла, горелка полностью исправна, но котел все равно затухает. Это может происходить при недостаточном поступлении в камеру сгорания свежего кислорода. Основные причины такой ситуации – отсутствие притока воздуха с улицы из-за слишком герметичных уплотнений на дверях и окнах, а также работы установленной рядом с котлом кухонной вытяжки, которая забирает большую часть воздуха из помещения.

В котлах с автоматическим и полуавтоматическим управлением пламя горелки может гаснуть из-за соответствующей команды блока управления. Современные нагреватели оснащаются системой безопасности, которая автоматически перекрывает подачу газа при наличии утечек топлива, повреждения газового счетчика, неисправности датчика температуры или термопары.

Как восстановить работу горелки?

При возникновении ситуации, когда котел быстро затухает, лучше обратиться к сертифицированному специалисту. Но на то, чтобы он приехал, может потребоваться время, поэтому некоторые причины неисправности можно попробовать устранить самостоятельно.

Сначала необходимо проверить наличие тяги в котле. Для этого к окошку камеры сгорания нужно поднести спичку или зажженный листок бумаги. Если пламя остается вертикальным, это свидетельствует об отсутствии тяги. В этом случае проблема может быть в засорении или обледенении дымохода. Из нижней части трубы или камеры сгорания удалить сажу и мусор можно самостоятельно. Однако, если они скопились сверху, то лучше обратиться к специалисту с соответствующим страховочным оборудованием и рабочим инструментарием.

При неисправности термопары, регулирующей подачу газа в камеру сгорания, нужно проверить ее контакты с заслонкой. При наличии на них ржавчина и/или сажи можно просто удалить загрязнения шкуркой. В том случае, когда термопара очевидно неисправна, единственный способ устранить неисправность – заменить датчик на новый.

Если затухание горелки вызвано недостаточным притоком свежего кислорода, необходимо установить на окна специальные приточные клапаны, которые будут принудительно нагнетать воздух с улицы в помещение. Также стоит проверить работу кухонной вытяжки – если она забирает большую часть кислорода, стоит задуматься о перемещении котла в другую комнату или настроить работу оборудования так, чтобы устройства друг другу не мешали во время работы.

Помимо указанных выше причин, быстрое затухание горелки может быть обусловлена множеством других факторов – например, засорением форсунок, недостаточным давлением газа в системе газоснабжения и т. д. Точно выявить источник проблемы может только сертифицированный специалист. Быстро найти его вы можете на сайте компании Газворкерз. У нас зарегистрированы только специалисты, имеющие допуск к ремонту и обслуживанию газового оборудования, поэтому мы гарантируем высокую эффективность и безопасность выполняемых ими работ.