Как перенести газовый счетчик?

Случаются ситуации, когда ранее установленный газовый счетчик нужно перенести – например, при перепланировке помещения или чтобы исправить нарушение правил размещения устройства, выявленные мастером-газовщиком. С учетом того, что вскрывать и демонтировать расходомер владельцу запрещено по закону, задача становится нетривиальной. Как ее решить, чтобы не нарушить правила, не подвергнуть свой дом опасности и не повлечь санкции со стороны контролирующих органов – рассказываем в этой статье.

Куда можно перенести газовый счетчик?

Устройство для учета расхода газа может быть установлено в любом месте, где к нему будет обеспечен удобный доступ и которое будет соответствовать следующим требованиям безопасности:

наименьшее расстояние до нагревательных приборов (батарей, обогревателей) – 1 метр;

высота установки – 50-160 см от пола;

наименьшая дистанция до газовой плиты – 40 см, до стены – 4-5 см;

счетчик не должен подвергаться воздействию прямого солнечного излучения, влаги и повышенной температуры.

Если счетчик планируется перенести на улицу или иное строение (такое часто практикуется в частных и малоквартирных домах), должны соблюдаться следующие требования:

Устройство необходимо обязательно разместить под навесом или специальном проветриваемом шкафу;

Недопустимо устанавливать прибор в проемах наружных стен дома, чтобы избежать скопления в них газа;

Наименьшее допустимое расстояние от счетчика до окон и дверей – 50 см;

Установка на улице или в подсобном помещении допускается при температурах от -20ᵒС до +60ᵒС;

Обязательно оснащение счетчика термокоррекционным устройством.

В любом случае, лучше перед переносом газового счетчика предварительно посоветоваться со специалистом газовой службы.

Подготовка к переносу газового счетчика

Эти работы, как и любые другие, связанные с изменением систем газоснабжения, должны предварительно быть одобрены газовой службой. Для этого необходимо заранее позвонить в обслуживающую дом организацию за консультацией по поводу правильно оформления переноса. Нужно учесть, что согласование может затянуться на срок от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому его следует планировать заранее.

Затем необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина РФ;

заполненное заявление на проведение работ;

свидетельство о праве собственности;

письменное согласие всех собственников;

техпаспорт счетного устройства с актом последней поверки.

Если газовая служба сразу подсчитает стоимость работ и попросит их оплату вперед, к указанным документам нужно будет приложить соответствующие чеки. Перед подачей документов рекомендуется сделать их ксерокопии для дополнительной страховки в случае утери газовой службой оригиналов или при возникновении спорных ситуаций с мастерами.

Этапы переноса счетчика

В установленное договором время прибудут сотрудники газовой службы и перекроют подачу газа в дом, предварительно уведомив коммунальную организацию и жильцов (если это происходит в многоквартирном доме);

Далее газовики демонтируют счетчик, перенесут газовые трубы по новой схеме и поставят прибор обратно.

После этого мастера выполнят проверку всех соединений на утечку газа. Если она была обнаружена, швы проваривают еще раз, ставят другие уплотнительные элементы.

Как только работы закончены, мастер составляет по ним акт и отдает на подписание клиенту.

После этого владелец счетчика должен заказать повторную опломбировку прибора. Это отдельная услуга, в перенос она не входит. Но ее можно заказать сразу после выполнения работ – мастер опломбирует счетчик в этот же или на следующий день, но не более, чем через 5 дней после переноса.

В целом, перенос газовых счетчиков может занять от 30 минут до нескольких часов, в зависимости от вида прибора, сложности системы газоснабжения дома и т. д. Соответственно, меняется и стоимость таких работ. Продолжительность и расценки предварительно устанавливаются газовой службой на этапе согласования работ, поэтому не становятся неожиданностью для владельца.

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