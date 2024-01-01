Сломался газовый счетчик: что делать?

Установка газового счетчика в квартире или доме позволяет существенно экономить на оплате газа. Без этого устройства платить приходится по усредненному нормативу, который может быть дороже реально затраченного количества топлива. Однако, газовые счетчики имеют свойство рано или поздно ломаться, так что остается актуальным вопрос – что делать в такой ситуации? В этой статье вы найдете ответы на основные вопросы.

Как определить, что счетчик сломался?

Любой газовый счетчик должен отображать изменяющиеся показания только при работающем газовом оборудовании. Соответственно, его неисправность можно определить по следующим признакам:

Устройство перестало отображать показания даже при работающем газовом оборудовании;

Счетчик «наматывает» слишком много, даже если оборудование используется по минимуму.

В обоих случаях порядок действий одинаковый:

Отключить все газовые приборы. Если счетчик продолжает «мотать», то причиной могут быть блуждающие токи, влияющие на него, или утечка газа. Если поломка сопровождается характерным запахом, нужно срочно звонить по телефону 04 или 104.

Обязательно обратиться в газоснабжающую организацию. По законодательству это обязательное требование, которое также позволяет сократить перерасчет и заплатить меньше за ее услуги.

Дождитесь прихода мастера. Уточните у него, приехал ли он по вашей заявке или в рамках планового обхода. Мастер осмотрит счетчик и проверит его работу, а также целостность пломб. Если неисправность действительно есть, он составит соответствующий акт. Внимательно проследите, чтобы специалист «случайно» не повредил пломбы – некоторые нечистые на руку мастера используют это для «выкачивания» денег из клиентов.

Выполните ремонт или замену счетчика. Эти работы осуществляет также мастер, но вам нужно будет оплатить стоимость самого устройства и услуг по его ремонту/замене. После этого газовая служба направит квитанцию с перерасчетом оплаты газа за все время, пока счетчик был неисправен.

Стоимость рассчитывается на основе усредненного норматива газопотребления.

Основное требование – нельзя проводить работы по ремонту или замене счетчика самостоятельно. Это может сделать только сертифицированный мастер. При попытке самостоятельного ремонта вы повредите пломбы, что влечет за собой крупный штраф, а от обязанности устранить неисправность не избавляет.

Сколько платить за газ, пока счетчик неисправен?

Расчет газопотребления в этот период осуществляется по усредненному нормативу на одного человека. Основой будут показания счетчика за последний год, а если он проработал меньше года, то его данные за фактический период его исправной работы. Такая схема оплаты будет работать в течение 3 месяцев – дальше по усредненному нормативу.

При этом отсчитываться «нормативный» период будет со дня обращения в газовую службу по поводу неисправности до дня опломбировки отремонтированного или нового счетчика. Поэтому чем раньше вы сообщите о проблеме и устраните ее – тем меньше заплатите. Обращением может считаться и телефонный звонок в газовую компанию, но лучше подать письменное заявление в офисе или на официальном сайте.

Есть еще одна причина, по которой не стоит затягивать с обращением. Если придут контролеры с плановой проверкой оборудования и обнаружат неисправный счетчик, то оплату по нормативу зачислят с момента предыдущей успешной проверки (но не более, чем за 6 месяцев). Подробнее о том, как начисляется оплата в этом случае, можно прочесть в Постановлении Правительства РФ от 21 июля 2008 года №549.

В любом случае, неисправность газового счетчика – это вопрос не только экономии, но и безопасности. Поэтому настоятельно рекомендуем сразу выполнить его проверку и ремонт/замену. А заказать соответствующие услуги у квалифицированных и сертифицированных мастеров вы можете, зарегистрировавшись на нашем сервисе по обслуживанию газового оборудования.