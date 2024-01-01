Сорвана пломба на газовом счетчике: что делать?

Так как газовый счетчик представляет собой источник потенциальной опасности и одновременно инструмент, с помощью которого рассчитывается плата за газоснабжение, самостоятельное вмешательство пользователя или иного неуполномоченного лица в его конструкцию запрещено. Чтобы это исключить, корпус устройства после установки пломбируется мастером, выполнившим работы (еще одна пломба ставится заводом-изготовителем на производстве). Если пломба при проверке окажется сорванной, это грозит штрафом. Но как избежать таких последствий, если это произошло случайно?

Что будет, если случайно сорвать пломбу?

Во-первых, на практике случайно это происходит нечасто. Даже самые простые пломбы представляют собой прочную металлическую проволоку, концы которой опрессованы металлическим или пластиковым элементом с идентификационным номером. Нужно приложить немало усилий, чтобы их повредить.

Если все же это произошло – например, во время ремонта или из-за некачественной проволоки – то поддаваться панике не нужно. Нужно сразу же оповестить газовую компанию и вызвать мастера для повторной опломбировки. В идеале лучше всего подать письменное заявление, но записанный телефонный разговор тоже по закону считается юридическим подтверждением обращения. Газовая компания согласует с пользователем приезд мастера, перед этим нужно записать показания счетчика.

Специалист газовой службы также сверит текущие показания с данными, полученными при последней оплате. Разница между ними будет учитываться при перерасчете следующей оплаты. Затем газовик проверит работу счетчика и, если не обнаружит никаких проблем, поставит новую пломбу. Вся работа занимает примерно 15 минут. Пользователю останется лишь оплатить саму пломбу и услуги мастера, а также стоимость потраченного газа после перерасчета.

Однако, если в ходе осмотра мастер нашел какие-либо неисправности или неточности в работе счетчика, он демонтируется и отправляется на поверку производителю. Эта услуга, как и последующий повторный монтаж с опломбировкой, также ложатся на плечи домовладельца.

Что будет, если сорванную пломбу обнаружили контроллеры?

Бывают ситуации, когда владелец газового счетчика случайно срывает пломбу и не замечает этого. А ее повреждение обнаруживают уже контролеры при проведении плановой проверки. В таком случае возможно три варианта развития событий:

Контроллеры не находят никаких доказательств умышленного срыва пломбы, поэтому просто составляют акт проверки, в котором указываются все недочеты, назначают опломбировку и осуществляют перерасчет оплаты за весь период, пока пломба была сорвана;

Контроллеры находят доказательства того, что пломба была сорвана умышленно, но не произошло хищение газа – тогда владельцу выносится либо устное предупреждение, либо назначается небольшой штраф в размере до 300 рублей, с последующей опломбировкой;

Контроллеры находят доказательства того, что срыв пломбы был умышленным и производился для хищения газа – тогда владельцу по статье 7.19 КоАП назначается штраф в размере 15 000 рублей. При повторном обнаружении он возрастает уже до не менее 80 000 рублей, это уже будет уголовное дело по статье 215.3. Кроме этого, владельцу также придется оплатить услуги мастера, возможную замену счетчика, повторную опломбировку и перерасчет затрат газа за период без пломбы.

Иногда бывает так, что контроллеры и мастера сами ошибаются (а иногда и делают это умышленно), принимая исправную пломбу за сорванную. В этом случае владелец имеет право не подписывать акт и подать жалобу в газовую компанию, предварительно сфотографировав пломбу, чтобы на ней было хорошо видно маркировку и отсутствие повреждений. Только это поможет урегулировать спор в досудебном порядке или в суде.

В любом случае, лучше вообще избегать таких ситуаций, заранее опечатав газовый счетчик надежной пломбой с хорошо различимой маркировкой. И, разумеется, осторожно проводить уборку или любые другие работы вблизи устройства, чтобы случайно не задеть его и не сорвать пломбу.

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