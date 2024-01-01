Установка газового счетчика позволяет сэкономить на оплате газоснабжения и заодно более рационально использовать голубое топливо. Однако, как и любая другая техника, они равно или поздно выходят из строя, после чего их нужно либо заменять на новые, либо ремонтировать. В этой статье подробно рассмотрим, от чего зависит срок службы газового счетчика и как его можно продлить.

Что такое срок службы газового счетчика?

Под этим понятием подразумевается временной промежуток, в течение которого счетчик будет исправно работать при соблюдении всех предусмотренных производителем правил установки и эксплуатации. Срок службы закладывается производителем еще на этапе проектирования учетного устройства и определяется следующими факторами:

Используемыми в конструкции материалами;

Типом конструкции (например, количеством подвижных деталей, более подверженных износу);

Условий эксплуатации и иных факторов.

Срок службы отсчитывается от даты изготовления устройства. Для наиболее популярных газовых счетчиков в среднем составляет от 12 до 24 лет. Помимо него, производители в маркетинговых целях указывают гарантийный срок, в течение которого завод-изготовитель берет на себя обязательства по устранению поломок или замене неисправного устройства, если неисправности возникли не по вине покупателя и при соблюдении им правил установки и эксплуатации. В зависимости от модели, его продолжительность в 2 и более раз меньше длительности срока службы.

Срок службы и точность газового счетчика

Основная функция газового счетчика – в точном измерении количества потребляемого газа. Очевидно, что с течением времени в силу естественных причин точность показателей будет снижаться, при чем как в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому в статье 13 Федерального Закона №102 «Об обеспечении единства измерений» предусмотрен пункт, по которому газовые счетчики должны подвергаться начальной и последующим периодическим проверкам. Начальная осуществляется предприятием-изготовителем в лаборатории, потом эта ответственность ложится на пользователя – он должен периодически обращаться к мастеру, чтобы он выполнил поверку оборудования. Срок, в который она должна быть осуществлена, указывает производитель в техническом паспорте устройства.

Поверка или замена?

Достижение счетчиком указанного в техпаспорте срока службы не означает, что его тут же необходимо заменить на новый. По закону можно продолжать им пользоваться, если проверка показывает высокую точность показаний и отсутствие других нарушений в работе учетного прибора. Однако, при приближении окончания срока службы такие проверки должны проводиться ежегодно. А так как эта услуга платная и оказывается не на дому, а в специальных аттестованных лабораториях (то есть платить придется еще за демонтаж и монтаж устройства), то большинство пользователей выбирают замену старого счетчика на новый. В этом случае после его установки можно не проводить поверку до даты, указанной производителем в техпаспорте, что существенно сокращает расходы.

Таким образом, само по себе использование газового счетчика после истечения его срока службы, не является нарушением при условии, что поверки показывают его исправность и высокую точность показаний. Однако, вероятность поломок и ухудшения качества измерений у таких приборов существенно повышается, поэтому рекомендуется все же их заменять, обратившись к сертифицированным газовым мастерам или службам. А быстро найти их вы можете, зарегистрировавшись и оставив онлайн-заявку на поверку газового счетчика на сайте сервиса Gasworkers.