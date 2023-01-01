Сроки диагностики счетчиков горячей и холодной воды

Вода – исчерпаемый, хоть и возобновляемый ресурс, поэтому государство ведет строгий учет его расходования населением. Для этого в частных домах и квартирах устанавливаются счетчики, которые периодически необходимо проверять на точность показаний. Данная процедура и сроки ее проведения предусмотрены законодательством РФ и производителями оборудования.

Содержание:

• В чем заключается процедура?

• Как заказать поверку прибора

• Какие бывают проверки?

• Кто проверяет водоизмерительные счетчики?

• Сроки проверки счетчиков горячей и холодной воды

• Средний срок использования счетчиков

• Что делать, если пропущено время диагностики?

В чем заключается процедура?

Счетчики расхода воды – это механические или электромеханические устройства, которые со временем под влиянием естественного износа или иных факторов начинают показывать неточный результат или вообще выходят из строя. Поэтому периодически их необходимо проверять на точность показаний. Если проверка показала слишком высокую погрешность, счетчик считается неисправным, а его данные – недействительными.

Сама процедура представляет собой метрологическое обследование счетчика воды – то есть измерение его показателей и их соответствия реальному расходу жидкости и техническим требованиям. В зависимости от результатов диагностики возможны следующие сценарии:

• Погрешность не более 2% - счетчик признается пригодным для эксплуатации, на него наклеивается этикетка с указанием даты поверки и срок ее действия;

• Погрешность превышает 2% - прибор считается непригодным для эксплуатации, специалист осуществляет его демонтаж, а владелец обязан купить новый счетчик.

Если счетчик не прошел проверку и был признан непригодным, но владелец в течение 3 месяцев после диагностики не заменил его на новый, оплата за расход воды будет начисляться по усредненному тарифу, принятому в данном регионе.

Для каждого счетчика устанавливается свой межпроверочный интервал (МПИ). Его продолжительность зависит от страны производства, изготовителя, модели и т. д. Отдельные производители используют исключительно качественные материалы, более устойчивые к воздействию агрессивных сред, в конструкции своих устройств, что увеличивает МПИ.

Как заказать поверку прибора?

По российским законам поверкой счетчиков воды в домах и квартирах могут заниматься только организации и мастера, имеющие соответствующую лицензию на проведение подобных работ. Регламент проверочных работ включает следующие этапы:

• Клиент звонит в аккредитованную организацию или оставляет заявку на ее сайте;

• Прибывший по заявке специалист снимает счетчик и отправляет его в лабораторию на диагностику;

• Если проверка осуществляется на месте, мастер привозит с собой мини-лабораторию;

• После проведения диагностики мастер передает клиенту договор, акт выполненных работ и техпаспорт изделия.

Если прибор признан пригодным к работе, на него наклеивается соответствующая бирка. Измеритель, не прошедший проверку, демонтируется и заменяется на новый.

Какие бывают проверки?

Диагностика счетчика воды бывает двух основных типов:

• Очередная – она проводится при истечении межпроверочного интервала счетчика, установленного производителем или мастером (по результатам последней проверки);

• Внеочередная – такая проверка осуществляется, если в работе прибора обнаружена неточность или нарушена целостность пломбы.

Проводить диагностические работы может только квалифицированная организация или частный мастер, располагающие соответствующей лицензией. Если диагностику осуществляет неаккредитованный специалист, ее результаты будут считаться недействительными. Более того, за срыв пломбы на счетчике положено административное наказание.

Проверка может проводиться как на дому с помощью измерительных инструментов, так и в метрологическом центре. Во втором случае диагностика может продолжаться до 2 недель, но позволяет оценить даже самые незначительные отклонения в работе благодаря использованию специализированного оборудования.

Кто проверяет водоизмерительные счетчики?

Первоначальную проверку счетчик расхода воды проходит еще на производстве. Производитель указывает в технической документации срок следующей проверки. Далее проверки осуществляет аккредитованная организация на платной основе. Каждая компания устанавливает свои цены на услуги, государством это никак не регулируется.

Информация обо всех аккредитованных компаниях, занимающихся поверкой счетчиков, содержится в специальном государственном реестре. На сайте Росаккредитации можно проверить выбранную организацию, вбив ее название – если она имеет лицензию на проведение проверочных работ, система покажет всю необходимую информацию. После проверки лицензии можно обратиться уже в саму компанию, проверить ее документы, контактные данные, после чего – заключить договор на оказание услуг.

Средняя стоимость диагностики счетчика – 500 рублей, но она может значительно различаться в зависимости от региона, конкретной компании и т. д. В цену услуги входит выезд специалиста, использование мобильной лаборатории, замена комплектующих и оформление документов. Иногда компания может предлагать дополнительные услуги за отдельную плату, но клиент вправе отказаться от них – на качество проверки это не должно повлиять.

Сроки проверки счетчиков горячей и холодной воды

Хотя для каждой модели счетчика производитель устанавливает свой межпроверочный интервал, верхний предел этого показателя определен государством. Для устройств, учитывающих расход холодной воды, он составляет 6 лет. Однако, это во многом условный показатель, так как на износы механизмов прибора влияют такие переменные факторы, как концентрация агрессивных веществ и твердых примесей в воде, интенсивность работы счетчика, внешние механические нагрузки и т. д. Поэтому на практике проверка выполняется чаще, раз в год. Законодательством РФ же предписано осуществлять диагностику в сроки, указанные производителем.

Считается, что горячая вода более негативно влияет на детали водяного счетчика за счет термического воздействия, повышенной коррозионной активности, отложения известкового налета и т. д. Поэтому до 2018 года верхний предел межпроверочного интервала для счетчиков ГВ был меньше, чел для приборов учета ХВ и составлял 4 года. Однако, внедрение новых технологий позволило увеличить этот срок до тех же 6 лет.

В любом случае, независимо от конструкции, модели, производителя счетчика его владельцу нужно следить за показаниями и при первом же подозрении на уменьшение их точности вызвать мастера для диагностики.

Средний срок использования счетчиков

Современные модели счетчиков расходы воды могут исправно служить до 12 лет. За это время устройство несколько раз пройдет диагностику. Рекомендуемый производителем МПИ указывается в техническом паспорте прибора. Перед его покупкой нужно заглянуть в документацию и посмотреть на срок изготовления счетчик и дату первичной диагностики. Вполне возможно, что он слишком долго лежит на полке магазина, и его межпроверочный интервал уже давно истек. Такой прибор будет непригодным к использованию. И даже если кто-то его установит, его показатели считаются недействительными.

Что делать, если пропущено время диагностики?

Законодательство РФ обязывает каждого владельца счетчика передавать в управляющую компанию, поставляющую услуги водоснабжения, обо всех действиях с прибором. В частности, уведомить УК необходимо после покупки нового устройства, проведения диагностики, ремонта или замены, в случае отсутствия или повреждения пломбировки или перед демонтажом труб вместе с прибором во время ремонта.

Все отметки о действиях со счетчиком заносятся в его техпаспорт. Потребитель воды обязан подавать эти документы в управляющую компанию. Если по какой-либо причине владелец счетчика не осуществил вовремя проверку прибора, оплата расхода воды будет осуществляться по среднему тарифу для данного региона, где он живет. Провести поверку счетчика можно в ближайшее время, но до тех пор передавать данные с него в управляющую компанию нельзя.

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