Замена батарейки в газовом счетчике – можно ли менять самостоятельно

Современные электронные газовые счетчики работают на съемных элементах питания. Как правило, их срок службы позволяет без проблем эксплуатировать прибор в течение 8-12 лет и заменять батарейки только при поверке. Однако, в некоторых случаях их работа может завершиться намного раньше положенного срока, уже через 3-5 лет. Можно ли в этом случае поменять батарейки самостоятельно и что будет, если этого не сделать – читайте в нашей статье.

Почему быстро разряжаются батарейки в газовом счетчике?



Производители современных счетчиков оснащают свои устройства литиевыми батареями, которые имеют достаточно долгий срок службы – от 8 до 12 лет. Однако, по ряду причин, элементы питания могут сесть гораздо раньше:

саморазряд, вызванный воздействием низких температур – например, если счетчик установлен на улице или в неотапливаемом помещении;

низкое качество самого счетчика или его электронной начинки, которое может вызывать повышенный расход электричества;

заземление газовой трубы, вызывающие блуждающие токи в счетчике, которые также приводят к саморазряду батарей.

Понять, что батарея разрядилась, позволяет погасший индикатор на корпусе прибора. Он также может отключаться из-за неисправной электроники, но такое происходит редко, поэтому основная причина – истощившиеся источники питания.

Можно ли самостоятельно заменить батарею в счетчике?

Чтобы заменить севший источник питания, необходимо разобрать счетчик, для чего придется сорвать пломбу. Делать это кому либо, кроме сертифицированного специалиста, законодательно запрещено. Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию прибора грозит штрафом в 10-15 тысяч рублей и десятикратном перерасчете потребления газа за последние 3 месяца. А незаметно снять пломбу сегодня практически невозможно, даже если отвлечься от того, что сам факт этого представляет собой противоправное действие.

Как заменить батарею в счетчике?



По правилам, заменить севший источник питания может только производитель газового счетчика. Для этого владельцу оборудования нужно выполнить следующие действия:

обратиться в газовую службу или сертифицированному мастеру для составления акта о проведении работ;

дождаться приезда специалиста, который произведет демонтаж оборудования, после чего вместе с заявкой на ремонт и ранее оформленным актом через торгового представителя направить прибор производителю;

получить назад отремонтированный прибор вместе с гарантией от производителя, что счетчик прошел проверку и соответствует паспортным требованиям;

снова подать заявку в газовую службу на установку отремонтированного счетчика, дождаться специалиста, который проведет монтаж;

подать заявку на опломбирование установленного прибора – это заключительный этап работ.

В целом, замена батареи в газовом счетчике – довольно долгий процесс, который в некоторых случаях может затянуться на недели и даже месяцы. По закону на этот период поставщик должен предоставить временный счетчик, чтобы пользователь мог производить учет расхода газа.

Время замены газового счетчика из-за севших раньше времени батареек во многом зависит от квалификации мастера, который выполняет монтаж и демонтаж оборудования. Чтобы работы прошли максимально быстро, важно найти сертифицированного специалиста – сделать это вы можете с помощью сервиса Газворкерз. Для этого пройдите регистрацию на сайте и выберите наиболее подходящего мастера или сервисную компанию.