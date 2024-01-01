Проведение видеоконсультации

Сервис видеоконсультации — это быстрый и удобный способ дополнительного заработка. Вы можете проводить оплачиваемые видеоконсультации клиентов по интересующим их вопросам.

Для проведения видеоконсультации Вам в личный кабинет поступит соответствующее уведомление. Для начала видеоконсультации нажмите кнопку «Начать» или «Отказаться» при отсутствии возможности её проведения.

В открывшемся окне Вы можете воспользоваться чатом с клиентом, выключить микрофон, включить видео трансляцию и полноэкранный режим. В случае, если видеоконсультация не может состояться в назначенное время, по какой-либо причине, Вы должны уведомить клиента не менее чем за 10 мин. до её начала. Если в течении 10 мин. после установленного времени Вы не начнёте видеоконсультацию, заказ размещается на Платформе в свободном доступе.

Для завершения, нажмите на кнопку «Конец». После проведения видеоконсультации напишите заключение по консультации и нажмите кнопку «Завершить». Добавьте отзыв о видеоконсультации, нажав на кнопку «Оставить отзыв».

На открывшейся странице проставьте соответствующую цифру в чек-боксе и текст. Нажмите кнопку «Добавить отзыв». Завершение заказа отобразится изменением Статуса заказа – «Завершен» в вашем Личном кабинете.

Оплата за проведенную видеоконсультацию поступит вам в соответствии со стоимостью, указанной вами при регистрации, в течение суток.