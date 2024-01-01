Статус трудовой деятельности

В этом разделе укажите подходящий для вас вариант:

МАСТЕР, если вы специалист, имеющий документы, подтверждающие наличие у вас соответствующего уровня квалификации и навыков для выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования определенных марок и моделей. Вы сможете получать заказы на платформе и платный доступ к контактам клиента, чат и возможность проведения видеоконсультаций с клиентом.

САМОЗАНЯТЫЙ, если вы специалист, имеющий документы, подтверждающие наличие у вас соответствующего уровня квалификации и навыков для выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования определенных марок и моделей, применяете специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (ФЗ № 422 от 27.11.2018). Вы сможете получать заказы на платформе, бесплатный доступ к контактам клиента, оплата за работы по СБП банка, наличие электронного документооборота, чат и возможность проведения видеоконсультаций с клиентом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, если вы специалист, имеющий документы, подтверждающие наличие у вас соответствующего уровня квалификации и навыков для выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования определенных марок и моделей, имеющий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ФЗ № 129 от 08.08.2001). Вы сможете получать заказы на платформе, бесплатный доступ к контактам клиента, оплата за работы на ваш счет в банке, наличие электронного документооборота, чат и возможность проведения видеоконсультаций с клиентом.