Сведения об образовании для мастеров

Уважаемые мастера, при регистрации на нашей платформе, необходимо прикрепить в формате JPEG, WORD, PDF, файлы документов установленного образца, выданных образовательным центром с лицензией министерства образования РФ, подтверждающие ваше профессиональное обучение и квалификацию.

В соответствии со статьей 60 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» это может быть свидетельство, удостоверение о профессии рабочего, должности служащего, с выпиской из протокола обучения, а также сертификаты о прохождении обучения по ремонту и обслуживанию оборудования определенной марки и модели. Эти документы подтверждают наличие у вас соответствующего уровня квалификации и навыков.

Наличие этих документов значительно повысит ваши шансы при выборе вас клиентами на нашей платформе. Благодарим вас за внимание к этим важным требованиям. Ваш профессионализм и квалификация важны для нас и наших клиентов.