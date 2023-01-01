13 октября 2023
Что делать при обнаружении запаха газа в доме?
Безопасность эксплуатации ВДГО первоочередная задача при использовании газового оборудования. Команда Gasworkers подготовила для Вас пошаговый план действий и особенности, которые стоит учитывать при обнаружении запаха газа в доме:
- Прекратите использование открытого огня и электрических приборов.
Выключите все газовые приборы, если это возможно. Перекройте газовый кран, если он находится у вас дома. Отключите все электроприборы в загазованном помещении.
Не зажигайте спички и не используйте зажигалки, не пользуйтесь открытым огнём.
- Откройте окна и двери для проветривания помещения.
Создайте сквозняк, чтобы избавиться от газового запаха.
Не используйте вентиляторы, так как они могут создать искру.
- Не используйте телефоны или другие электронные устройства внутри дома.
Искры от электроники могут вызвать взрыв.
- Позвоните экстренным службам и газовой службе.
Покиньте дом и вызовите службу газоснабжения по тел. 104 и пожарную службу по тел. 112.
Укажите, что вы обнаружили запах газа и сообщите о наличии у Вас газового оборудования.
- Организуйте встречу у дома аварийной бригады.
Не пытайтесь устранить утечку газа самостоятельно. Доверьтесь профессионалам для устранения утечки газа.
Особенности при эксплуатации разного газового оборудования:
Газовые колонки:
Регулярно проверяйте состояние газовой колонки, следите за признаками износа или повреждений.
Проводите техническое обслуживание газовой колонки раз в год для предотвращения утечек газа.
Газовые обогреватели:
Устанавливайте обогреватели на безопасном расстоянии от воспламеняющихся материалов.
Никогда не покрывайте обогреватель одеялами или другими материалами.
Газовые плиты:
Проверяйте состояние газовых горелок и регуляторов регулярно.
При обнаружении утечки газа из газовой плиты, немедленно отключайте газ и вызывайте специалиста.
Газовые котлы:
Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку газового котла.
Проверяйте работу вытяжной вентиляции в помещении, чтобы избежать образования угарного газа.
Запомните, что Ваша безопасность — это Ваша главная цель. Регулярное техническое обслуживание и внимательность к признакам проблем могут предотвратить аварии с газовым оборудованием. Не рискуйте своим благополучием и доверьтесь профессионалам! Заказывайте услуги на платформе Gasworkers.