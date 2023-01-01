Безопасность эксплуатации ВДГО первоочередная задача при использовании газового оборудования. Команда Gasworkers подготовила для Вас пошаговый план действий и особенности, которые стоит учитывать при обнаружении запаха газа в доме:

Прекратите использование открытого огня и электрических приборов.

Выключите все газовые приборы, если это возможно. Перекройте газовый кран, если он находится у вас дома. Отключите все электроприборы в загазованном помещении.

Не зажигайте спички и не используйте зажигалки, не пользуйтесь открытым огнём. Откройте окна и двери для проветривания помещения.

Создайте сквозняк, чтобы избавиться от газового запаха.

Не используйте вентиляторы, так как они могут создать искру. Не используйте телефоны или другие электронные устройства внутри дома.

Искры от электроники могут вызвать взрыв. Позвоните экстренным службам и газовой службе.

Покиньте дом и вызовите службу газоснабжения по тел. 104 и пожарную службу по тел. 112.

Укажите, что вы обнаружили запах газа и сообщите о наличии у Вас газового оборудования. Организуйте встречу у дома аварийной бригады.

Не пытайтесь устранить утечку газа самостоятельно. Доверьтесь профессионалам для устранения утечки газа.

Особенности при эксплуатации разного газового оборудования:

Газовые колонки:

Регулярно проверяйте состояние газовой колонки, следите за признаками износа или повреждений.

Проводите техническое обслуживание газовой колонки раз в год для предотвращения утечек газа.

Газовые обогреватели:

Устанавливайте обогреватели на безопасном расстоянии от воспламеняющихся материалов.

Никогда не покрывайте обогреватель одеялами или другими материалами.

Газовые плиты:

Проверяйте состояние газовых горелок и регуляторов регулярно.

При обнаружении утечки газа из газовой плиты, немедленно отключайте газ и вызывайте специалиста.

Газовые котлы:

Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку газового котла.

Проверяйте работу вытяжной вентиляции в помещении, чтобы избежать образования угарного газа.

Запомните, что Ваша безопасность — это Ваша главная цель. Регулярное техническое обслуживание и внимательность к признакам проблем могут предотвратить аварии с газовым оборудованием. Не рискуйте своим благополучием и доверьтесь профессионалам! Заказывайте услуги на платформе Gasworkers.