9 мая мы отмечаем День Победы - один из самых значимых праздников нашей страны. Этот день символизирует мужество и стойкость советского народа, его бесстрашие и подвиг во время Великой Отечественной войны.

Мы помним и чтим всех тех, кто защищал нашу Родину, кто принимал участие в боях и операциях, кто отдал свою жизнь за будущее наших детей и внуков. Мы пронесем эту память в сердце, чтобы передавать ее потомкам!

Команда Gasworkers поздравляет Вас с Днем Победы!