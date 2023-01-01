Внутридомовое газовое оборудование частного дома теперь можно застраховать.

Услуга доступна всем пользователям Gasworkers, которые оформляют договор технического обслуживания на платформе. Страхование газового оборудование позволит получить более выгодную цену на договор технического обслуживания. Объясняется такое ценообразование очень просто: выезд мастера, который включен в договор всегда стоит на порядок дороже самой страховки.

Немало важно и то, что все взаимодействие страховыми компаниями по оформлению страхового возмещения производится автоматически на нашей платформе без Вашего физического участия. Вам не нужно ехать в страховую компанию и доказывать наличие страхового случая. Достаточно снять поломку на видео и отправить его нам на платформе. Возмещение будет производиться в виде фактического ремонта, установки запчастей и выполненных работ.

Страхование газового оборудования – это инструмент для быстрого устранения отдельных неполадок без оплаты. Чтобы оформить договор технического обслуживания со страховкой, зарегистрируйте себя и Ваше оборудование на платформе Gasworkers и оформите заявку в соответствующем разделе личного кабинета.

Белее 15-ти специализированных сервисных компаний Московской области уже присоединились к платформе Gasworkers. Мы проводим тщательную проверку каждого подключаемого контрагента. Для нас важно, чтобы компании имели все необходимые разрешительные документы и были внесены в реестр ГЖИ. Компании, зарегистрированные на сервисе, имеют возможность осуществлять ремонтные работы и проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования клиентов Gasworkers. Полностью автоматизированная система приема и обработки заказов поможет пользователям выбрать компанию-исполнителя по цене, рейтингу и отзывам, что способствует формированию здоровой конкуренции на рынке и исключит любые мошеннические действия, связанные с неправомерным оформлением документации и некачественной работой.

Если Вы желаете присоединиться к платформе в качестве сервисной компании, Вы можете отправить заявку на почту info@gasworkers.ru или позвонить по номеру: 88003028904