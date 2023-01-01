Мы с радостью объявляем о выпуске обновленной версии нашего мобильного приложения.

В новой версии приложения Gasworkers, клиенты могут наслаждаться более быстрой и эффективной работой, получая полный спектр информации о своих заказах. Теперь Вы сможете заказать ремонт, монтаж и видеоконсультации прямо через наше приложение!

Мы сделали все возможное, чтобы использование приложения было максимально удобным и интуитивно понятным. На каждом этапе заказа Вы будете сопровождаться полезными подсказками и уведомлениями, помогающими Вам сориентироваться и узнать больше о процессе заказа.

И, самое главное, мы обеспечиваем безопасность платежей. Оплата ремонтных работ производиться только после того, как мастер выполнит работы.

Мы действительно надеемся, что новая версия мобильного приложения Gasworkers принесет Вам удовольствие и облегчит процесс заказа необходимых услуг.

Скачайте приложение прямо сейчас и оцените все эти улучшения!

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gasworkers.ios

https://apps.apple.com/ru/app/gasworkers-клиент/id1642518421

Мы всегда открыты для предложений и отзывов, чтобы продолжать совершенствовать наше приложение и удовлетворять все Ваши потребности.

Спасибо, что выбираете Gasworkers!