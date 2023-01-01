Gasworkers - удобная платформа для заказа видеоконсультации,ТО и ремонта внутридомового газового оборудования. Мы предлагаем своим клиентам не только простоту заказа, но и электронный документооборот.

С Gasworkers все документы: договор ТО ВДГО, акты, страховой полис хранятся в личном кабинете и всегда доступны.

Команда разработчиков внедрила самые современные технологии, чтобы обеспечить безопасность и удобство использования платформы.

Gasworkers работает на любых устройствах и браузерах, что делает необходимые документы доступными в любое время. Это означает, что клиенты платформы могут быть уверены, что вся необходимая информация всегда под рукой, а процесс заказа и выполнения работ будет максимально удобным и прозрачным.

Если Вы ищете надежную и удобную компанию для ТО и ремонта внутридомового газового оборудования Gasworkers – поможет Вам!

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