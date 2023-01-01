Gasworkers удобная платформа по обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО), выпустила новое мобильное приложение для клиентов. Приложение позволяет заказать услуги по техническому обслуживанию, ремонту и видеоконсультациям в один клик. Оно легко скачивается в App Store и Google Play.

Новое приложение Gasworkers станет удобным помощником для тех, кто желает получить профессиональный сервис по обслуживанию ВДГО. С его помощью Вы можете быстро оформить заказ на любую нужную услугу, а также получить видеоконсультацию специалиста.

Пользователи могут выбрать необходимую услугу из удобного меню и заполнить необходимые данные для заказа. Кроме того, в приложении есть удобный календарь, который поможет вам выбрать удобное время для визита мастера.

"Мы создали это приложение, чтобы наши клиенты могли получить доступ к нашим услугам намного проще и быстрее, - говорит представитель Gasworkers. - Мы стремимся сделать процесс обслуживания внутридомового газового оборудования максимально комфортным для наших клиентов, и новое приложение - один из шагов в этом направлении".

Приложение Gasworkers для клиентов - это еще одна демонстрация того, как компания стремится упростить процесс заказа услуг ВДГО и повысить уровень сервиса.