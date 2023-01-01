15 мая 2023
Gasworkers выпустила новое мобильное приложение для клиентов.
Gasworkers удобная платформа по обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО), выпустила новое мобильное приложение для клиентов. Приложение позволяет заказать услуги по техническому обслуживанию, ремонту и видеоконсультациям в один клик. Оно легко скачивается в App Store и Google Play.
Новое приложение Gasworkers станет удобным помощником для тех, кто желает получить профессиональный сервис по обслуживанию ВДГО. С его помощью Вы можете быстро оформить заказ на любую нужную услугу, а также получить видеоконсультацию специалиста.
Пользователи могут выбрать необходимую услугу из удобного меню и заполнить необходимые данные для заказа. Кроме того, в приложении есть удобный календарь, который поможет вам выбрать удобное время для визита мастера.
"Мы создали это приложение, чтобы наши клиенты могли получить доступ к нашим услугам намного проще и быстрее, - говорит представитель Gasworkers. - Мы стремимся сделать процесс обслуживания внутридомового газового оборудования максимально комфортным для наших клиентов, и новое приложение - один из шагов в этом направлении".
Приложение Gasworkers для клиентов - это еще одна демонстрация того, как компания стремится упростить процесс заказа услуг ВДГО и повысить уровень сервиса.