Газ-контроль — это защитный механизм на газовых плитах, который закрывает подачу газа если огонь потухнет. Он состоит из датчика — термопары, которая при нагревании открывает газовый клапан при горении и закрывает подачу газа при затухании горелки.

Газ-контроль удобен, но иногда он выходит из строя и тогда не удастся зажечь конфорку даже спичкой. Возможная причина — это загрязнение термопары, которую нужно почистить.

Можно также отключить газ-контроль и газ будет поступать постоянно, то есть плита начнет работать по старинке: повернули рукоятку и зажгли газ.

Однако, отключать газ-контроль опасно, так как кран плиты может случайно повернуть ребенок, или пожилой человек включит газ и забудет, что его надо разжечь. Поэтому лучше отремонтировать плиту или купить новую.

Обратите внимание, ремонт газового оборудование должен осуществлять только специализированный мастер.

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