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4 марта 2024

Как безопасно подключить газовую плиту

Как безопасно подключить газовую плиту

Эксплуатация газовой плиты более опасна чем электрической. При подключении плиты в пределах длины подводки нужно учесть несколько моментов:

  1. Необходимо соблюдать правильный тип и диаметр шланга, по которому подается газ к плите.
  2. Плиту не рекомендуется ставить у окна, которое открывается, так как сквозняк может потушить пламя. Если плита стоит у деревянной стены без штукатурки, нужно установить противопожарный экран из металла.
  3. Плиту нужно устанавливать в соответствии с утверждённым проектом. Если нужно переместить плиту на большое расстояние, даже в пределах одной комнаты, нужно получить разрешение и внести изменения в проект.
    Подключение газового оборудования в доме — это ответственный процесс, который требует соблюдения правил безопасности и технических норм. Не пытайтесь установить газовую плиту самостоятельно, обратитесь к мастерам, имеющим профильное образование и соответствующий опыт.
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