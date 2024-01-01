Эксплуатация газовой плиты более опасна чем электрической. При подключении плиты в пределах длины подводки нужно учесть несколько моментов:

Необходимо соблюдать правильный тип и диаметр шланга, по которому подается газ к плите. Плиту не рекомендуется ставить у окна, которое открывается, так как сквозняк может потушить пламя. Если плита стоит у деревянной стены без штукатурки, нужно установить противопожарный экран из металла. Плиту нужно устанавливать в соответствии с утверждённым проектом. Если нужно переместить плиту на большое расстояние, даже в пределах одной комнаты, нужно получить разрешение и внести изменения в проект.

Подключение газового оборудования в доме — это ответственный процесс, который требует соблюдения правил безопасности и технических норм. Не пытайтесь установить газовую плиту самостоятельно, обратитесь к мастерам, имеющим профильное образование и соответствующий опыт.

Заказывайте услуги на платформе Gasworkers.