15 июля 2023
Как избежать мошенников в сервисной газовой сфере и защитить себя?
Как избежать мошенников в сервисной газовой сфере и защитить себя?
Вот несколько полезных советов, чтобы не стать их жертвой:
Будьте внимательными к незапланированным визитам "газовщиков".
Заранее уточните факт отправки специалиста от газораспределительной компании.
Никогда не предоставляйте свои личные и финансовые данные незнакомым людям.
Убедитесь, что у специалиста есть официальные документы и их личность подтверждена.
Если вам предложат провести чрезмерный ремонт или замену оборудования по завышенной стоимости изначально сравните цены и заключайте договор только с подтвержденными специалистами.
❗️Помните, ваша безопасность на первом месте! Будьте бдительны и доверяйте только проверенным специалистам.
Но возникает вопрос: где найти мастеров для проведения ТО, ремонта и монтажа газового оборудования?
Наш ответ: Платформа Gasworkers — это удобный и надежный сервис, где вы сможете найти специализированную компанию или мастера. Наша платформа объединяет профессионалов, готовых предоставить вам высококачественные услуги.
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