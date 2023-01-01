Как избежать мошенников в сервисной газовой сфере и защитить себя?

Вот несколько полезных советов, чтобы не стать их жертвой:

Будьте внимательными к незапланированным визитам "газовщиков".

Заранее уточните факт отправки специалиста от газораспределительной компании.

Никогда не предоставляйте свои личные и финансовые данные незнакомым людям.

Убедитесь, что у специалиста есть официальные документы и их личность подтверждена.

Если вам предложат провести чрезмерный ремонт или замену оборудования по завышенной стоимости изначально сравните цены и заключайте договор только с подтвержденными специалистами.

❗️Помните, ваша безопасность на первом месте! Будьте бдительны и доверяйте только проверенным специалистам.

Но возникает вопрос: где найти мастеров для проведения ТО, ремонта и монтажа газового оборудования?

Наш ответ: Платформа Gasworkers — это удобный и надежный сервис, где вы сможете найти специализированную компанию или мастера. Наша платформа объединяет профессионалов, готовых предоставить вам высококачественные услуги.

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