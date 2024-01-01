Правильная работа газового котла – это уют и ощущение комфорта в доме. Для того чтобы он

работал без сбоев и не тратил лишний газ, его нужно время от времени чистить. Как раз сейчас самое время, когда закончился отопительный сезон.

Визуальными признаками, необходимости чистки котла является:

Снижение температуры в доме при работе агрегата в привычном режиме;

Увеличение расхода газа;

Чистка конкретного котла имеет свои особенности, однако в чистке всегда нуждаются основные узловые детали:

Чистка конкретного котла имеет свои особенности, однако в чистке всегда нуждаются основные узловые детали: Запальник (осуществляет розжиге горелки);

Горелка с форсунками;

Газовый фильтр (прибор для очищения газа от примесей);

Теплообменник (змеевик, внутри которого происходит прогрев теплоносителя перед последующим распределением по водяному контуру);

Топочная часть;

Дымоходный канал.

Разобраться в устройстве газового котла, понять, что конкретно засорено, а далее провести

чистку устройства должны квалифицированные мастера.

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