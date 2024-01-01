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6 мая 2024

Как почистить газовый котел

Как почистить газовый котел

Правильная работа газового котла – это уют и ощущение комфорта в доме. Для того чтобы он
работал без сбоев и не тратил лишний газ, его нужно время от времени чистить. Как раз сейчас самое время, когда закончился отопительный сезон.
Визуальными признаками, необходимости чистки котла является:

  • Снижение температуры в доме при работе агрегата в привычном режиме;
  • Увеличение расхода газа;
    Чистка конкретного котла имеет свои особенности, однако в чистке всегда нуждаются основные узловые детали:
  • Запальник (осуществляет розжиге горелки);
  • Горелка с форсунками;
  • Газовый фильтр (прибор для очищения газа от примесей);
  • Теплообменник (змеевик, внутри которого происходит прогрев теплоносителя перед последующим распределением по водяному контуру);
  • Топочная часть;
  • Дымоходный канал.
    Разобраться в устройстве газового котла, понять, что конкретно засорено, а далее провести
    чистку устройства должны квалифицированные мастера.
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