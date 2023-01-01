20 октября 2023
Как подготовить Ваш газовый котел к зиме
Газовый котел является важной частью системы отопления в доме. Чтобы он работал эффективно и безопасно в зимний период необходимо проводить ежегодное обслуживание и своевременный ремонт. Мы подготовили короткий перечень подобных работ:
- Проверка герметичности системы.
- Промывка или замена водяных и газовых фильтров.
- Удаление пыли и сажи в огневой камере и теплообменнике.
- Проверка наличия тяги дымохода.
- Проверка стабилизатора и заземления.
Это лишь небольшой перечень необходимых работ.
Важно помнить, что самостоятельно чинить газовый котел отопления нельзя. Если вы обнаружите какие-либо неполадки, обратитесь к мастерам, специализирующимся на данном виде работ.
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