Газовый котел является важной частью системы отопления в доме. Чтобы он работал эффективно и безопасно в зимний период необходимо проводить ежегодное обслуживание и своевременный ремонт. Мы подготовили короткий перечень подобных работ:

Проверка герметичности системы. Промывка или замена водяных и газовых фильтров. Удаление пыли и сажи в огневой камере и теплообменнике. Проверка наличия тяги дымохода. Проверка стабилизатора и заземления.

Это лишь небольшой перечень необходимых работ.

Важно помнить, что самостоятельно чинить газовый котел отопления нельзя. Если вы обнаружите какие-либо неполадки, обратитесь к мастерам, специализирующимся на данном виде работ.

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