Срок эксплуатации газовой плиты зависит от качества материалов, используемых производителем. Однако, существуют способы, которые помогут увеличить срок ее службы. Вот несколько рекомендаций:

• Правильная установка и подключение плиты

• После каждого использования рекомендуется тщательно чистить плиту, чтобы предотвратить забивание сопел и других элементов.

• Следить за уровнем влажности в помещении, где установлена плита.

• При возникновении любых поломок или неисправностей, не пытайтесь ремонтировать плиту самостоятельно. Вызовите квалифицированного специалиста.

• Проверяйте, чтобы дверцы духового шкафа были закрыты плотно.

• Регулярно проводите техническое обслуживание.

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