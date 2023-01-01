Один из способов - установка автоматической системы, которая регулирует подачу газа в зависимости от температуры на улице. Это позволяет значительно снизить расход газа.

Еще одним методом экономии газа является улучшение системы вентиляции. Однако важно правильно сконструировать и установить вентиляцию, чтобы избежать потери тепла. Для этой цели можно использовать рекуператор, который возвращает в помещение теплый воздух.

Если вам нужно не только отапливать помещение, но и нагревать воду, рассмотрите возможность установки газового водонагревателя проточного типа или двухконтурного котла.

Эти способы сэкономить газ применимы к разным типам оборудования, и они могут помочь вам сократить расход газа в вашем доме.

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