  • google-play
  • app-store
Gasworkers

Москва и область

Служба поддержки 8 800 302 89 04

26 января 2024

Как выбрать счетчик газа для вашего дома

Как выбрать счетчик газа для вашего дома

Для выбора лучшего счетчика газа для частного домовладения необходимо учитывать следующие факторы:

  • тип и назначение газового оборудования, к которому подключается счетчик;
  • максимальный и минимальный расход газа, который будет измеряться счетчиком;
  • давление и температура газа, которые будут действовать на счетчик;
  • условия эксплуатации и монтажа счетчика;
  • требования к точности и надежности измерений;
  • бюджет и сроки реализации проекта.
    Выбор счетчика также зависит от его конструкции. Сейчас в частном секторе применяются три вида приборов учета:
    • Электронные – точные и современные, нечувствительные к внешним изменениям температуры. Однако, их высокая цена и питание от встроенной батареи могут стать недостатками.
    • Роторные – компактные, обладающие большой пропускной способностью, но требующие вертикального монтажа и имеющие срок поверки около 5 лет.
    • Мембранные – простые и надежные, лидирующие в установке в частных домах. Их срок службы составляет 20–30 лет, и поверка необходима лишь раз в 10 лет.
    Обычно для частного домовладения выбирают приборы с маркировками G4 и G6, которые имеют пропускную способность от 4 до 6 и от 6 до 10 кубометров газа в час соответственно.
    Выбор газового счетчика для Вашего дома – ключевой шаг к эффективному учету расхода газа и экономии ресурсов.

Ещё новости