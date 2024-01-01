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22 июня 2024

Как выполняется обвязка газового котла для отопления частного дома

Как выполняется обвязка газового котла для отопления частного дома

Чтобы обеспечить эффективный обогрев жилищ, необходимо
максимально грамотно выполнить обвязку газового котла для отопления
частного дома.
В состав обвязки обычно входят:

  • мембранный расширительный бачок
  • предохранительный клапан
  • воздухоотводчик
  • манометр
  • открытый расширительный бак
  • бойлер косвенного нагрева
  • циркуляционный насос
  • гидрострелка
  • фильтр грубой очистки
  • двух- и трехпроходные термостатические смесители.
    Провести правильную обвязку газового котла для отопления частного
    дома Вам помогут квалифицированные мастера. Найти мастера и
    заказать услуги можно на Gasworkers.
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