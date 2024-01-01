Чтобы обеспечить эффективный обогрев жилищ, необходимо

максимально грамотно выполнить обвязку газового котла для отопления

частного дома.

В состав обвязки обычно входят:

мембранный расширительный бачок

предохранительный клапан

воздухоотводчик

манометр

открытый расширительный бак

бойлер косвенного нагрева

циркуляционный насос

гидрострелка

фильтр грубой очистки

двух- и трехпроходные термостатические смесители.

Провести правильную обвязку газового котла для отопления частного

дома Вам помогут квалифицированные мастера. Найти мастера и

заказать услуги можно на Gasworkers.

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