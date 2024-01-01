Если газовый котёл начинает плохо функционировать, истек срок его

эксплуатации или он не соответствует современным техническим

требованиям необходима его замена на новый.

Чтобы замена газового котла была произведена правильно, необходимо

учесть ряд нюансов и правил, перечислим некоторые из них:

После демонтажа обязательно проводят промывку системы. Котел следует устанавливать в проветриваемом помещении, имеющем

площадь минимум 4 кв. м. при высоте потолков 2,5 метра. Котёл располагают так, чтобы к нему имелся свободный доступ. Газовый котел не монтируют в ванной комнате, в подвальном

помещении или на балконе.

Важно! Замену газового котла в частном доме должны производить

исключительно квалифицированные специалисты, поскольку от

правильности выполнения работ зависит жизнь людей.

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