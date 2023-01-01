6 августа 2023
Колонка плохо греет воду: основные причины
Колонка плохо греет воду: основные причины.
Существует несколько неисправностей, которые могут привести к тому, что колонка плохо греет воду.
o Засорение дымохода
o Поломка системы розжига
o Неисправность теплообменника
o Неисправность мембраны
o Неисправность температурного датчика
o Низкий напор воды
o Поломка горелки
o Внезапное выключение колонки
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