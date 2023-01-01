Колонка плохо греет воду: основные причины.

Существует несколько неисправностей, которые могут привести к тому, что колонка плохо греет воду.

o Засорение дымохода

o Поломка системы розжига

o Неисправность теплообменника

o Неисправность мембраны

o Неисправность температурного датчика

o Низкий напор воды

o Поломка горелки

o Внезапное выключение колонки

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