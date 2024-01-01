Консервация газового котла необходима для предотвращения

процесса коррозии. Консервация котлов на летний период может

быть произведена любым из четырех методов:

мокрым;

сухим;

газовым;

методом избыточного давления.

Регулярное ежегодное обслуживание и консервация газового котла

позволяют продлить срок его эксплуатации и обеспечить

безопасную и работоспособную работу в следующем отопительном

сезоне.

Важно! Любые работы с газовым оборудованием должны

проводить квалифицированные мастера. Заказывайте услуги на

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