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Gasworkers

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17 мая 2024

Консервация газового котла

Консервация газового котла

Консервация газового котла необходима для предотвращения
процесса коррозии. Консервация котлов на летний период может
быть произведена любым из четырех методов:

  • мокрым;
  • сухим;
  • газовым;
  • методом избыточного давления.
    Регулярное ежегодное обслуживание и консервация газового котла
    позволяют продлить срок его эксплуатации и обеспечить
    безопасную и работоспособную работу в следующем отопительном
    сезоне.
    Важно! Любые работы с газовым оборудованием должны
    проводить квалифицированные мастера. Заказывайте услуги на
    платформе Gasworkers.

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