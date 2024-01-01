17 мая 2024
Консервация газового котла
Консервация газового котла необходима для предотвращения
процесса коррозии. Консервация котлов на летний период может
быть произведена любым из четырех методов:
- мокрым;
- сухим;
- газовым;
- методом избыточного давления.
Регулярное ежегодное обслуживание и консервация газового котла
позволяют продлить срок его эксплуатации и обеспечить
безопасную и работоспособную работу в следующем отопительном
сезоне.
Важно! Любые работы с газовым оборудованием должны
проводить квалифицированные мастера. Заказывайте услуги на
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