Вы хотите найти лучшего мастера по ремонту газового оборудования, но не знаете, как?

Тогда Вам нужно скачать мобильное приложение от Gasworkers — платформы, на которой собраны самые квалифицированные и проверенные специалисты по ВДГО.

С помощью приложения Вы можете быстро найти лучшего мастера по газовому оборудованию исходя из Ваших предпочтений, рейтинга и квалификации мастера. Просто укажите Ваш объект и оборудование и узнайте стоимость выполнения работ и время приезда мастера на онлайн карте. Оплата стоимости работ осуществляется при помощи активации безопасной сделки. По окончании работ все документы по ремонту и обслуживанию автоматически сформируются в Вашем личном кабинете в электронном виде.

Приложение от Gasworkers — это не только удобство и скорость, но и выгода для клиентов. Не откладывайте ремонт газового оборудования на потом. Скачайте мобильное приложение от Gasworkers из Google Play или App Store и найдите своего мастера уже сегодня!