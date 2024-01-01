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Gasworkers

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11 марта 2024

Мобильное приложение Gasworkers

Мобильное приложение Gasworkers

Вы хотите найти лучшего мастера по ремонту газового оборудования, но не знаете, как?
Тогда Вам нужно скачать мобильное приложение от Gasworkers — платформы, на которой собраны самые квалифицированные и проверенные специалисты по ВДГО.
С помощью приложения Вы можете быстро найти лучшего мастера по газовому оборудованию исходя из Ваших предпочтений, рейтинга и квалификации мастера. Просто укажите Ваш объект и оборудование и узнайте стоимость выполнения работ и время приезда мастера на онлайн карте. Оплата стоимости работ осуществляется при помощи активации безопасной сделки. По окончании работ все документы по ремонту и обслуживанию автоматически сформируются в Вашем личном кабинете в электронном виде.
Приложение от Gasworkers — это не только удобство и скорость, но и выгода для клиентов. Не откладывайте ремонт газового оборудования на потом. Скачайте мобильное приложение от Gasworkers из Google Play или App Store и найдите своего мастера уже сегодня!

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