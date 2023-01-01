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Gasworkers

Москва и область

Служба поддержки 8 800 302 89 04

2 июня 2023

Можно ли через платформу Gasworkers заказать монтаж газового оборудования?

Можно ли через платформу Gasworkers заказать монтаж газового оборудования?

Через платформу Gasworkers можно не только найти сервисную компанию для выполнения ТО или ремонта, но и заказать монтаж газового оборудования.

Gasworkers тщательно относится к выбору сервисных компаний, которые могут выполнить эти работы, чтобы обеспечить клиентам высокое качество услуг. Мы работаем только со специализированными сервисными компаниями, которые имеют большой опыт в монтаже, ремонте и техническом обслуживании газового оборудования.

Наши клиенты могут быть уверены, что получат качественную работу и всю необходимую поддержку и консультации в процессе установки нового оборудования. Для заказа монтажа выбирайте раздел «Ремонт».

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