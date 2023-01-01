Мы рады сообщить о новом этапе развития платформы Gasworkers.

Совсем недавно мы запустили приложение для наших клиентов, которое получило высокие оценки и положительные отзывы. Но мы не остановились на достигнутом и продолжаем работать над улучшением наших сервисов.

Сегодня с гордостью представляем наше новое достижение - приложение для мастеров. Теперь все специалисты смогут быстро и удобно получать заказы, следить за своим графиком работы и проводить видеоконсультации.

Приложение Gasworkers удобный инструмент для организации работы мастеров. Благодаря встроенному функционалу, мастера смогут быстро реагировать на заказы, а также обмениваться информацией с клиентом.

Мы уверены, что новое приложение станет незаменимым помощником для всех наших мастеров и позволит нам еще более эффективно обслуживать наших клиентов. Скачайте новое приложение уже сегодня.