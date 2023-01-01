Мы хотим подчеркнуть неизменное стремление платформы Gasworkers удовлетворить потребности наших клиентов, поэтому рады объявить о запуске акции: "Стоимость видеоконсультации со скидкой 50 %"

Наши клиенты ценят нас за высокий уровень сервиса и доступность наших услуг. Если у вас возникли вопросы с газовым оборудованием, или если Вам нужен профессиональный совет по ремонту, мы предлагаем воспользоваться услугой видеоконсультации на нашей платформе.

Просто разместите заказ на этот вид услуги по адресу www.gasworkers.ru или через мобильное приложение. Если у вас возникнут вопросы, наша служба поддержки с удовольствием поможет Вам.

Акция «Скидка на видеоконсультацию 50%» действительна с 30.06.2023 по 31.08.2023 включительно. Мы приглашаем Вас оценить удобство, компетентность и доступность платформы Gasworkers для обслуживания и ремонта газового оборудования.