20 мая 2023
На выставке Aquatherm Moscow 2023 основатель платформы "GASWORKERS" Владимир Звягин дал интервью
На прошедшей выставке Aquatherm Moscow 2023 основатель платформы "GASWORKERS" Владимир Евгеньевич Звягин дал интервью, в котором рассказал о последних инновациях и передовых технологиях, используемых на платформе "GASWORKERS" для упрощения процесса и решения проблем обслуживания внутридомового газового оборудования.
Владимир Евгеньевич рассказал о создании, развитии и будущих перспективах платформы "GASWORKERS", а также сделан обзор самых свежих достижений команды. Профессионалы отрасли уже успели высоко оценить удобство и функциональность платформы. Приятного просмотра.