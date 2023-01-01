На прошедшей выставке Aquatherm Moscow 2023 основатель платформы "GASWORKERS" Владимир Евгеньевич Звягин дал интервью, в котором рассказал о последних инновациях и передовых технологиях, используемых на платформе "GASWORKERS" для упрощения процесса и решения проблем обслуживания внутридомового газового оборудования.

Владимир Евгеньевич рассказал о создании, развитии и будущих перспективах платформы "GASWORKERS", а также сделан обзор самых свежих достижений команды. Профессионалы отрасли уже успели высоко оценить удобство и функциональность платформы. Приятного просмотра.