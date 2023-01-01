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Gasworkers

Москва и область

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9 июня 2023

Не стоит рисковать безопасностью своего дома, комфортом и жизнью своей семьи!

Не стоит рисковать безопасностью своего дома, комфортом и жизнью своей семьи!

В последнее время в Москве и МО участились случаи приостановления подачи газа из-за нарушений при использовании внутриквартирного газового оборудования. Чтобы избежать таких проблем, заключите договор на ТО и ремонт газового оборудования с надежной специализированной организацией. Наш сервис Gasworkers.ru поможет вам быстро и удобно выбрать компанию по цене, рейтингу и отзывам реальных клиентов. Кроме того, вы сможете получить видеоконсультацию с мастером и принять окончательное решение. Не откладывайте заботу о своей безопасности на потом - присоединяйтесь к Gasworkers.ru уже сегодня!

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