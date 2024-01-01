17.04.2024 под эгидой Ростехнадзора на площадке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации состоялся семинар «Цифровые платформы и сервисы в области промышленной безопасности и использования атомной энергии на основе данных и искусственного интеллекта». Среди докладов одним из интересных было выступление Звягина Владимира Евгеньевича с презентацией инновационной цифровой платформы предоставления услуг в области управления заказами по монтажу, ремонту и техобслуживанию газового оборудования и иной домашней инженерии Gasworkers.

Новые сервисы разработаны и внедряются командой инженеров-энтузиастов и предпринимателей в рамках инновационных проектов Сколково. Идея сервиса уже привлекла в разработку около 100 млн рублей инвестиций, созданы прототипы, запущены продажи услуг, проверены гипотезы, формируется инфраструктура исполнителей заказов. Проведенное маркетинговое исследование и первые продажи подтвердили высокий интерес к Платформе, как со стороны заказчиков, так и исполнителей. Сервисы представляют собой новое слово на рынке и претендуют на изменение системы разделения труда в отрасли, формируют новый прозрачный конкурентный рынок в этой сфере.

Выступление Владимира Звягина было высоко оценено участниками и организаторами семинара, которые отметили глубокое знание темы докладчика, увлеченность проектом и профессионализм, и последовательность в его реализации.