В зимний период газовый котёл работает на полную мощность в режимах работы «только отопление» и «приоритет горячей воды». В первом случае котел работает циклично - самостоятельно включается и выключается, доводя помещение до нужного уровня температуры воздуха.

В режиме «только отопление» оптимальной температурой могут считаться значения от 35 ºС до 85 ºС. После регулировки температуры необходимо проверять такие элементы, как давление воды, реле давления, датчики NTC и другие.

В режиме «приоритета горячей» воды если включить один из кранов с горячей водой, котёл забудет об отоплении и станет греть воду. Это называется приоритетом горячей воды.

Потребность в горячей воде куда реже, нежели потребность в обогреве дома. Когда включается вода, дом «уже тёплый», а вода – «ещё горячая». Поэтому приоритет на нагрев горячей воды выше, чем на отопление.

В большинстве современных газовых котлов, температуру воды можно регулировать отдельно в диапазоне от 35 ºС до 55 ºС.

Подключение после газового котла электрического бойлера и обратной магистрали с циркуляционным насосом, позволит плавно изменять температуру при использовании горячей воды в бытовых целях.

Для настройки правильной работы котлов необходимо обращаться к специалистам и не проводить работы самостоятельно.

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