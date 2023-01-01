25 августа 2023
Платформа Gasworkers: делайте заказ на обслуживание газового оборудования всего в два клика!
Платформа Gasworkers: делайте заказ на обслуживание газового оборудования всего в
два клика!
Платформа Gasworkers значительно упрощает процесс заказа услуг по обслуживанию,
ремонту и монтажу газового оборудования. Теперь Вам не потребуется тратить много
времени и усилий на поиск подходящей сервисной компании – всё, что вам нужно
сделать, это всего лишь пара кликов!
Процесс работы с платформой очень прост.
Для начала, клиенту необходимо зарегистрироваться, указав свой номер телефона и
адрес электронной почты. После этого клиент создает заявку, где указывает требуемое
оборудование и желаемую дату приезда мастера. Наша платформа автоматически
отправляет заявку в сервисные компании, специализирующиеся на газовом
оборудовании.
Теперь самое интересное – сервисные компании, получившие заявку, отправляют свои
предложения клиенту. Это означает, что вы можете сравнить цены разных компаний и
выбрать то, что лучше всего соответствует вашим потребностям. При этом Gasworkers
оповестит Вас о готовности выполнить заказ через уведомления в вашем личном
кабинете и смс-информированием.
Мы всегда готовы помочь Вам и ответить на любые вопросы.
Наша служба поддержки на связи, помимо телефонного звонка и чата, Вы можете
связаться с нами по видеозвонку.
Мы стремимся сделать процесс заказа услуг максимально простым и удобным для Вас.
Присоединяйтесь к Gasworkers, где заказ на обслуживание газового оборудования стал
делом всего лишь пары кликов!