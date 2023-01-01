Платформа Gasworkers: делайте заказ на обслуживание газового оборудования всего в

два клика!

Платформа Gasworkers значительно упрощает процесс заказа услуг по обслуживанию,

ремонту и монтажу газового оборудования. Теперь Вам не потребуется тратить много

времени и усилий на поиск подходящей сервисной компании – всё, что вам нужно

сделать, это всего лишь пара кликов!

Процесс работы с платформой очень прост.

Для начала, клиенту необходимо зарегистрироваться, указав свой номер телефона и

адрес электронной почты. После этого клиент создает заявку, где указывает требуемое

оборудование и желаемую дату приезда мастера. Наша платформа автоматически

отправляет заявку в сервисные компании, специализирующиеся на газовом

оборудовании.

Теперь самое интересное – сервисные компании, получившие заявку, отправляют свои

предложения клиенту. Это означает, что вы можете сравнить цены разных компаний и

выбрать то, что лучше всего соответствует вашим потребностям. При этом Gasworkers

оповестит Вас о готовности выполнить заказ через уведомления в вашем личном

кабинете и смс-информированием.

Мы всегда готовы помочь Вам и ответить на любые вопросы.

Наша служба поддержки на связи, помимо телефонного звонка и чата, Вы можете

связаться с нами по видеозвонку.

Мы стремимся сделать процесс заказа услуг максимально простым и удобным для Вас.

Присоединяйтесь к Gasworkers, где заказ на обслуживание газового оборудования стал

делом всего лишь пары кликов!