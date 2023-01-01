Платформа Gasworkers продолжает улучшать службу поддержки, чтобы обеспечить максимально комфортное общение с клиентами. В настоящее время компания предоставляет множество возможностей для получения консультации и помощи, включая чат с оператором, контакт-центр и новую услугу - видеоподдержку.

Сотрудники службы поддержки готовы помочь клиентам в любых вопросах, связанных с использованием услуг компании. Наши операторы имеют высокую квалификацию и опыт работы в данной сфере, что позволяет им быстро и эффективно решать самые сложные вопросы.

Видеоподдержка является отличным дополнением к уже имеющимся возможностям. Благодаря этой услуге клиенты могут получить более детальную информацию о том, как заказать ТО, ремонт или видеоконсультацию, а также решить возникающие вопросы быстрее и проще.

Платформа Gasworkers постоянно работает над улучшением качества своих услуг и стремится предоставлять своим клиентам максимально полезные и удобные функции. Служба поддержки является важной частью этой стратегии, и компания продолжит развивать эту сферу, чтобы обеспечить своих клиентов лучшими возможностями для работы с платформой и мобильными приложениями.