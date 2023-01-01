Как и в любом другом оборудовании, в газовых колонках со временем возникают неисправности.

Почему ломаются газовые колонки?

Любая газовая колонка представляет собой водонагревательный прибор, в котором циркулирующая по отдельному контуру вода нагревается пламенем горелки, газ в которую подается через другой контур. Соответственно, в колонке могут возникнуть, следующие неисправности:

• Нарушение циркуляции воды.

• Нарушение герметичности газового контура из-за химической коррозии.

• Засор дымохода колонки продуктами сгорания газа.

• Выход из строя термопара, электрического запальника, датчиков и других комплектующих.

Как происходит ремонт газовой колонки?

Работы по восстановлению любой газовой колонки начинаются с диагностики. Для выявления точной причины неисправности мастер определяет ее характер и локализацию, используя специальные приборы и инструменты. В зависимости от того, что вызвало поломку, выполняются дальнейшие ремонтные работы.

Продолжительность ремонта газовой колонки на дому зависит от ее типа и модели, характера и сложности поломки. Как правило, мастер устраняет любую неисправность в течение не более 1 рабочего дня.

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