27 октября 2023
Почему ломаются газовые колонки?
Как и в любом другом оборудовании, в газовых колонках со временем возникают неисправности.
Почему ломаются газовые колонки?
Любая газовая колонка представляет собой водонагревательный прибор, в котором циркулирующая по отдельному контуру вода нагревается пламенем горелки, газ в которую подается через другой контур. Соответственно, в колонке могут возникнуть, следующие неисправности:
• Нарушение циркуляции воды.
• Нарушение герметичности газового контура из-за химической коррозии.
• Засор дымохода колонки продуктами сгорания газа.
• Выход из строя термопара, электрического запальника, датчиков и других комплектующих.
Как происходит ремонт газовой колонки?
Работы по восстановлению любой газовой колонки начинаются с диагностики. Для выявления точной причины неисправности мастер определяет ее характер и локализацию, используя специальные приборы и инструменты. В зависимости от того, что вызвало поломку, выполняются дальнейшие ремонтные работы.
Продолжительность ремонта газовой колонки на дому зависит от ее типа и модели, характера и сложности поломки. Как правило, мастер устраняет любую неисправность в течение не более 1 рабочего дня.
Платформа Gasworkers предлагает возможность быстро найти мастера для ремонта газовых колонок в Московской области.
Зарегистрируйтесь на www.gasworkers.ru и закажите диагностику и ремонт прямо сейчас!