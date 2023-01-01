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Gasworkers

Москва и область

Служба поддержки 8 800 302 89 04

30 декабря 2022

Поздравляем с Новым 2023 годом!

Поздравляем с Новым 2023 годом!

Уважаемые клиенты, партнеры, дорогие друзья!
Команда платформы Gasworkers поздравляет Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
В преддверии наступающего года хочется выразить Вам огромную благодарность за доверие и пожелать небывалых успехов в новом году. Пусть ваши дела идут ровно в гору и не встречают на пути преград, а в семье царит радость, любовь и тепло, которое в 2022 году получили более 500 000 новых домохозяйств, благодаря газификации.
Волшебного праздника, друзья!

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