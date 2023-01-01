Уважаемые клиенты, партнеры, дорогие друзья!

Команда платформы Gasworkers поздравляет Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

В преддверии наступающего года хочется выразить Вам огромную благодарность за доверие и пожелать небывалых успехов в новом году. Пусть ваши дела идут ровно в гору и не встречают на пути преград, а в семье царит радость, любовь и тепло, которое в 2022 году получили более 500 000 новых домохозяйств, благодаря газификации.

Волшебного праздника, друзья!